وذكر مجلس الوزراء في بيان أن الاتفاقيتين تم توقيعهما بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء وبين شركة ألكازار إنرجي الخاصة للطاقة ومقرها دبي.

وأوضح البيان أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار "زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 45 بالمئة خلال العامين المقبلين".