أعلن مجلس الوزراء أن مصر وقعت أمس الاثنين اتفاقيتي الاستثمار والتشغيل وشراء الطاقة لمحطة طاقة رياح جبل الزيت في منطقة البحر الأحمر بقدرة 580 ميغاوات، بقيمة استثمارية تبلغ 420 مليون دولار.
وذكر مجلس الوزراء في بيان أن الاتفاقيتين تم توقيعهما بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء وبين شركة ألكازار إنرجي الخاصة للطاقة ومقرها دبي.
وأوضح البيان أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار "زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 45 بالمئة خلال العامين المقبلين".