وأظهرت نتائج "تقرير الأثر" السنوي لعام 2025 الصادر عن "Hub71" نضوج منظومة الشركات الناشئة في أبوظبي ونجاحها في توسيع نطاق وصولها إلى التمويل والعملاء والأسواق الدولية، حيث جمعت الشركات الناشئة التابعة للمنظومة خلال عام 2025 وحده تمويلات بقيمة 2.2 مليار درهم (599 مليون دولار)، وحققت إيرادات بلغت 645 مليون درهم (175 مليون دولار)، مواصلةً بذلك مسار النمو المتسارع عبر مختلف مكونات المنظومة.

ومنذ عام 2019، ارتفع عدد الشركات ضمن مجتمع "Hub71" إلى 390 شركة ناشئة، تحظى 295 منها بدعم برامج المنظومة التي تربط المؤسسين بالمستثمرين والشركات والمؤسسات التنظيمية والكفاءات والشركاء الإستراتيجيين، في ترجمة عملية لجهود أبوظبي الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار واستقطاب الشركات القادرة على الانطلاق من الإمارة نحو الأسواق العالمية.

كما واصل الطلب على الانضمام إلى المنظومة نموه خلال عام 2025، حيث استقبلت "Hub71" أكثر من 5000 طلب انضمام من شركات ناشئة حول العالم، بزيادة سنوية بلغت 62% مقارنة بعام 2024، فيما رحبت بانضمام 52 شركة ناشئة جديدة إلى مجتمعها، الأمر الذي يعكس تنامي جاذبية أبوظبي كوجهة استراتيجية للشركات الباحثة عن التمويل والوصول التجاري وفرص التوسع في أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

وعلى صعيد الأثر التجاري، أبرمت الشركات الناشئة التابعة لـ"Hub71" صفقات تجارية بلغت قيمتها 897 مليون درهم (244 مليون دولار) خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2025، منها 137 مليون درهم (37 مليون دولار) خلال عام 2025، بما يعكس الدور المتنامي للمنظومة في ربط المؤسسين بالشركاء التجاريين والمساهمين وتسريع تبني حلولهم وابتكاراتهم في الأسواق.

وأكد أحمد جاسم الزعابي، رئيس "Hub71" ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، أن النتائج التي حققتها المنظومة تعكس التقدم المتواصل الذي تحرزه أبوظبي في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تؤديه الشركات الناشئة في استقطاب الاستثمارات وخلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد، بما يعزز مكانة الإمارة وجهة عالمية للشركات التكنولوجية الطموحة ومركزاً داعماً لتأسيس أعمالها وتوسيع نطاقها ومنافسة كبرى الأسواق الدولية، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ"Hub71"، إن المنظومة واصلت خلال عام 2025 ترسيخ مكانتها منصةً عالميةً لتمكين رواد الأعمال، مدفوعةً بنمو مجتمعها إلى أكثر من 390 شركة ناشئة وما يزيد على 200 شريك، لافتاً إلى أن هذا التوسع يجسد تنامي ثقة المؤسسين في البيئة الريادية التي توفرها أبوظبي، ويعكس مستوى الطموح والكفاءة الذي تتمتع به الشركات الناشئة، إلى جانب الدور الفاعل للشركاء في دعم مسيرتها، بما يرسخ قدرة "Hub71" على تمكين المؤسسين من بناء شركات تكنولوجية عالمية الانطلاق والتأثير.

وشهد عام 2025 توسعاً نوعياً في الحضور الدولي لـ"Hub71"، حيث عززت المنظومة على مدار العام تعاونها مع شركات رأس المال المُخاطر والشركات الكبرى والجهات الحكومية في أسواق رئيسية شملت هونج كونج واليابان والبرتغال والهند وأيرلندا والولايات المتحدة، ما أتاح للشركات الناشئة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لأعمالها فرصاً جديدة للاستثمار والتوسع التجاري والنفاذ إلى أسواق عالمية واعدة.

كما أطلقت "Hub71" خلال عام 2025 برنامج "Immersion"، الذي يستقطب الشركات الناشئة الدولية الواعدة إلى أبوظبي للمشاركة المباشرة في برامج متخصصة تتعلق بدخول الأسواق والتعامل مع البيئة التنظيمية وتسويق المنتجات والخدمات، بما يساعدها على تأسيس قاعدة أعمال في الإمارة والانطلاق منها نحو التوسع الإقليمي والعالمي. واستقبل البرنامج خلال عام 2025 مجموعات من الشركات الناشئة من هونج كونج واليابان عبر شراكات مع HSITP وCyberport وMTR Lab وJETRO.

وضمن إستراتيجيتها الرامية إلى تطوير منظومات قطاعية متخصصة، أطلقت "Hub71" خلال عام 2025 منظومة "Hub71+ Life Sciences" لعلوم الحياة، لتنضم إلى منظومات "Hub71+ AI" للذكاء الاصطناعي و"Hub71+ ClimateTech" لتكنولوجيا المناخ و"Hub71+ Digital Assets" للأصول الرقمية.

وتنسجم المنظومة الجديدة مع الأولويات الاقتصادية طويلة الأمد لإمارة أبوظبي، كما تدعم المؤسسين والمستثمرين والمؤسسات البحثية وشركاء القطاع العاملين في مجالات الابتكار الصحي والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة المتقدمة، بما يعزز بناء منظومة متكاملة للابتكار العلمي والتقني.