غير أن جو يرق، رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Market، يرى المشهدَ خلال حديثه الى برنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية بعيونٍ مختلفة تماماً

وظائف فوق التوقعات.. وخوف فوق المعتاد

أضاف الاقتصاد الأميركي خلال شهر مايو 172 ألف وظيفة، أي ضعفَ ما توقّعه المحللون، وهو رقمٌ حمل في طيّاته مفارقةً لافتة: بياناتٌ قوية تُشعل مخاوف الفائدة. فقد أعادت هذه الأرقام تداولَ سيناريو رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعارَ الفائدة بدلاً من خفضها، في وقتٍ كانت الأسواق تراهن على مساراتٍ تيسيريّة.

وفي تطورٍ زاد من حالة القلق في الأسواق، جاءت التوقعات المخيّبة للآمال التي أعلنتها شركة Broadcom بشأن إيراداتها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري، ما أعاد تسليط الضوء على تساؤلات متزايدة حول التقييمات المرتفعة التي يشهدها هذا القطاع.

وتزامن ذلك مع موجة من عمليات جني الأرباح في أسهم التكنولوجيا، بعد الارتفاعات القوية التي حققتها خلال الفترة الماضية، وسط تحركات ملحوظة للمستثمرين لإعادة موازنة محافظهم الاستثمارية.

كما تزامن المشهد مع بروز الاكتتاب العام المرتقب لشركة SpaceX، حيث اتجه عدد من المستثمرين إلى تسييل جزء من مراكزهم المالية، في إطار الاستعداد للمشاركة في هذا الطرح المنتظر.

تسعة أسابيع من الصعود تُمهّد لتصحيح صحّي

أشار جو يرق خلال حديثه إلى أن الأسواق الأميركية كانت قد سجلت تسعة أسابيع متتالية من الارتفاع، موضحاً أن مؤشر ناسداك ارتفع بنحو 20 بالمئة، فيما صعد مؤشر S&P بأكثر من 15 بالمئة.

وأضاف أن نتائج الشركات جاءت أفضل من التوقعات، حيث تجاوزت الأرباح المنتظرة نسبة 28 بالمئة، لافتاً إلى أن هذه المعطيات تعكس استمرار قوة الأساسيات في السوق. كما ذكّر بأنه لم يكن من المتوقع حدوث هذه التصحيحات في تلك المرحلة.

ويستشهد يرق بموقف جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، الذي وصف التصحيحاتِ الحالية بأنها "الفرصة التي فاتت"، في إشارةٍ صريحة إلى أن اللحظة الراهنة ليست لحظة هروب بل لحظة دخول. ويُقرّر يرق: "أي تصحيح في قطاع الأسهم الأميركية بنسبة 10 بالمئة هو فرصة إضافية للمستثمرين للدخول"، مضيفاً أن الأساسيات لا تزال قوية في ضوء أداء الاقتصاد الأميركي ومتانة سوق العمل.

SpaceX تُعيد توزيع السيولة.. لا تُجفّفها

في تقدير يرق، يمثّل اكتتاب SpaceX، المتوقَّع أن يكون الأكبر في التاريخ بتقييم 75 مليار دولار، عاملاً محورياً في إعادة توزيع السيولة لا استنزافها. وعلى ضخامة هذا الرقم، فإن مقارنته بإصدارات سابقة كاكتتاب أرامكو تُظهر أنه يقلّ بنحو 50 بالمئة من تلك الإصدارات كنسبةٍ مئوية. ويؤكد الخبير أن "وفرة السيولة لا تزال موجودة في الأسواق"، مستشهداً بـ380 مليار دولار من الأموال النقدية يحتفظ بها وارن بافيت جاهزةً للانتشار، إلى جانب سيولة كبار المستثمرين الآخرين.

ويرى يرق أن قطاع الذكاء الاصطناعي "لا يزال في موجته الأولى" وأن ارتفاعاتٍ إضافية متوقعة، لا سيما مع تراجع المخاوف التي اعترت سوق الائتمان الخاص. كما يُشير إلى أن بوادر هدنةٍ طويلة الأمد تلوح في المنطقة، وأن الأسواق باتت أكثر مرونةً أمام الصدمات من جائحة كوفيد إلى الحرب الروسية الأوكرانية، إذ «صار المستثمرون متعوّدين على الصدمات ويتأقلمون معها».

من 1980 حتى اليوم... المعدن الأصفر يكسب معركة التضخم

ينتقل يرق إلى ملفٍّ يطرحه بثقةٍ واضحة، مستنداً إلى بياناتٍ تاريخية ممتدة على مدى 46 عاماً: فإذا ما عُدِّلت أسعار الذهب وفق معدلات التضخم منذ عام 1980 حتى اليوم، تُشير الأرقام إلى أن القيمة العادلة (Fair Value) للأوقية لا تقلّ عن 3800 دولار. بيد أن المعدن الأصفر يُسجّل اليوم مستوياتٍ تتجاوز 4300 دولار، أي أنه لم يتجاوز خطّ التضخم فحسب، بل تخطّاه وحافظ على القوة الشرائية للمستثمر. في المقابل، يتفوّق مؤشر S&P 500 على التضخم بنسبة 8.5 بالمئة في المدة ذاتها، وهو أداءٌ متميز لكن مصحوباً بمخاطر لا يتحمّلها جميع المستثمرين.

4000 دولار.. نقطة دخول لا خوف بعدها

يُقرّر يرق أن مستوى 4000 دولار للأوقية يمثّل "فرصةً جيدة جداً" لإعادة شراء الذهب، فيما تُعدّ مستوياتٌ تتراوح بين 4250 و4500 دولار فرصاً إيجابية بالقدر ذاته. ويوصي بأسلوب الشراء التدريجي دفعاتٍ متتالية: الدخول عند 4250 دولاراً، ثم عند 4100 دولاراً، وإن لامس السعر حاجز 4000 دولار فيُعدّ ذلك "فرصةً إضافية للشراء". ويُنبّه إلى أن مستوى 3800 دولار، في حال بلغه السعر، يُشكّل بدوره "فرصةً جديدة للشراء"، وإن كان يستبعد وصول السعر إلى تلك المستويات.

ولا يتردد يرق في التأكيد على توقعه السابق بوصول الذهب إلى 5000 دولار، مستشهداً بالبنك الشعبي الصيني الذي واصل شراءَ الذهب للشهر التاسع عشر على التوالي بوصفه عاملاً هيكلياً داعماً. ويُنبّه إلى أن الذهب محا كامل مكاسبه لعام 2026 في تراجعاتٍ طالت المعدن مؤخراً، ما يجعل المستويات الراهنة أمام مستثمر المدى الطويل فرصةً نادرة للتراكم.

رابعاً: الذكاء الاصطناعي يُجرّد البيتكوين من بريقه

يكشف يرق عن إجابةٍ قاطعة لأحد أكثر الأسئلة إلحاحاً في الأسواق الرقمية: لماذا تتراجع العملات المشفرة؟ وفق قراءته، فإن ثورة الذكاء الاصطناعي هي "من الأسباب الأساسية لخروج رأس المال من البيتكوين والعملات المشفرة" والتوجه نحو أسهم التكنولوجيا، نظراً لأن العوائد والأرباح التي توفّرها هذه الأسهم تفوق ما يقدّمه البيتكوين الذي «لا يُدرّ عائداً» في البيئة التضخمية الراهنة.

ويُتتبّع يرق خيطَ المشهد عبر تصريحات Michael Saylor التي تؤكد عدم بيع البيتكوين، وإن كانت العملة الرقمية خسرت 18 بالمئة في أسبوعٍ واحد، قبل أن يعود سايلور ليصف التراجعَ بأنه «وقتٌ جيد للشراء»، وهو ما تجلّى لاحقاً حين استعاد البيتكوين مستوى 64 ألف دولار.

تصحيحٌ محتمل حتى 55 ألف دولار.. وأفق بعيد المدى

لا يتهاون يرق في الإشارة إلى مخاطر المدى القصير؛ إذ يُقرّ بأن سيناريو انزلاق البيتكوين نحو 55 ألف دولار ليس مستبعداً، في ظل عوامل ضاغطة من بينها: صناديق تداول كبرى في مرحلة خروج، وبيئةٌ تضخمية لا تُسبغ قيمةً مضافة على الأصول غير المُنتِجة للدخل. ويُشير كذلك إلى أن التشريعات التي تمنح العملات المستقرة صلاحيةَ توليد عوائد، إن أُقرّت، قد تُشكّل دعامةً جديدة لهذا الفضاء.

في المقابل، يستحضر يرق جانباً إيجابياً لافتاً: فقد انخفض عدد العملات الرقمية المتداولة من أكثر من عشرة آلاف عملة إلى نحو 1700 عملة فحسب، وهو ما يعني أن عمليةَ التنقية السوقية تسير قُدماً. ويعتبر هذا الانخفاض صحّياً بامتياز، إذ يُمهّد لمرحلة ارتفاعاتٍ أكثر صحةً وأعمق جذراً على المدى الطويل.