وتحتاج غوغل إلى القدرة الحاسوبية لخدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. ويستمر الاتفاق من أكتوبر 2026 حتى نهاية يونيو 2029.

وأفادت سبيس إكس في بيان، مساء الجمعة، بأن غوغل ستدفع الرسوم الشهرية من أكتوبر من هذا العام وحتى يونيو 2029، ليصل إجمالي المبلغ إلى حوالي 30 مليار دولار حتى نهاية مدة الاتفاقية.

وأظهر البيان أيضًا أنه في حال إخفاق سبيس إكس في توفير رقائق إنفيديا، كجزء من الاتفاقية، بحلول 30 سبتمبر، يحق لغوغل فسخ العقد مع فترة سماح مدتها شهر واحد.

وفي اتفاق مماثل، سوف تشتري شركة الذكاء الاصطناعي المنافسة أنثروبيك قدرة حاسوبية من سبيس إكس مقابل 1.25 مليار دولار في الشهر بموجب اتفاق سوف يستمر عدة سنوات.

ودمج ماسك شركته الخاصة بالذكاء الاصطناعي "إكس أيه آي" في شركة "سبيس إكس" وأقام العديد من مراكز البيانات للشركة. وبعد الإعلان عن الاتفاق مع أنثروبيك قبل أسابيع قليلة قال إن أحد مراكز البيانات سوف تكون كافية لأنشطة الذكاء الاصطناعي الخاصة بسبيس إكس.

وبتأجير القدرة الحاسوبية المطلوبة بشدة لأنثروبيك وغوغل، يساعد ماسك أيضا الشركتين في منافستهما مع شركة "أوبن أيه آي" المنافسة. ويتنازع ماسك وهو أحد المؤسسين السابقين لـ"أوبن أيه آي" مع الشركة منذ سنوات.

يشار إلى أن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي باهظة. وأشارت غوغل وحدها عن نفقات رأسمالية تصل إلى 190 مليار دولار للعام الجاري سوف تُخصص في الأساس لمراكز البيانات.