وأوضحت إس.كيه هاينكس أن هذه الاتفاقية تستند إلى سنوات من التعاون الهندسي بين الشركتين، والذي دعم بعضا من أكثر منصات الحوسبة المتقدمة للذكاء الاصطناعي في العالم.

وأضافت الشركة" نعمل معا على تطوير الجيل القادم من الرقائق لمصانع الذكاء الاصطناعي، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في تصميم وتصنيع أشباه الموصلات، وهو عمل سيشكل مستقبل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي".

وأشارت شركة إس.كيه هاينكس إلى أن هذه الشراكة ستوسع نطاق أعمالها ليشمل مجالات جديدة متعلقة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الشخصي والذكاء الاصطناعي المادي، مع ضمان إمدادات مستقرة برقائق الذاكرة المتطورة رغم طول دورات التطوير في هذا القطاع.

من ناحيته قال جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا: "مصانع الذكاء الاصطناعي تعتبر محركات الثورة الصناعية القادمة، ورقائق الذاكرة المتطورة ضرورية لأدائها".

وبموجب الاتفاقية، تخطط الشركتان لتطوير رقائق ذاكرة مشتركة لأنظمة إنفيديا من الجيل التالي، بما فيها حواسيب "فيرا روبين" الفائقة المخصصة للذكاء الاصطناعي.

كما تهدف الشراكة إلى دعم الطلب العالمي المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي عبر تنسيق وتخطيط إمدادات رقائق الذاكرة بما يتماشى مع الاستراتيجية طويلة المدى لشركة إنفيديا.