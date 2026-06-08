وتراجعت طلبيات المصانع بنسبة 3.8 بالمئة على أساس شهري خلال أبريل الماضي، مقارنة بارتفاعها بنسبة 4.5 بالمئة في مارس الماضي. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا تراجع الطلبيات بنسبة 2.2 بالمئة.

وارتفعت الطلبيات بنسبة 1.6 بالمئة على أساس سنوي خلال أبريل الماضي، مقارنة بارتفاع بنسبة 6.1 بالمئة في مارس الماضي.

وأظهرت البيانات تراجع الطلبيات الجديدة في قطاع السيارات بشكل كبير بنسبة 5.3 بالمئة، وتراجع تصنيع المعدات الكهربائية بنسبة 16.3 بالمئة.

وتراجعت الطلبيات الخارجية بنسبة 4.2 بالمئة خلال أبريل الماضي، مقارنة بمارس الماضي، فيما تراجعت الطلبيات المحلية بنسبة 2.9 بالمئة.