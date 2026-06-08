وردّت إسرائيل بشن ضربات على مناطق في غرب ووسط إيران، الأمر الذي أثار مخاوف من اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط ودخولها مرحلة أكثر خطورة.

وانخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز بنحو 200 نقطة، أو ما يعادل 0.4 بالمئة، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" بنحو طفيف، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.16 بالمئة.

لكن الأسواق الآسيوية تعرضت لضغوط قوية، إذ قاد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي الخسائر بعدما هبط بأكثر من 8 بالمئة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.8 بالمئة، بينما تراجع مؤشر CSI 300 الصيني بنسبة 1.6 بالمئة، وهبط مؤشر نيكاي الياباني 3.8 بالمئة.

وجدد الهجوم الإيراني، الأحد، المخاوف بشأن استقرار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

وكانت الأسواق الأميركية قد تعرضت لخسائر حادة، الجمعة، إذ هبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4.18 بالمئة إلى 25709.43 نقطة، مسجلاً أكبر تراجع يومي له منذ أبريل 2025.

كما تراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 2.64 بالمئة ليغلق عند 7383.74 نقطة، بينما فقد مؤشر داو جونز نحو 695 نقطة لينهي الأسبوع عند 50866.78 نقطة، وذلك بعد يوم واحد فقط من تسجيله مستوى قياسياً جديداً.

وعلى أساس أسبوعي، خسر "إس آند بي 500" أكثر من 2 بالمئة، فيما تراجع ناسداك بنسبة 4.7 بالمئة، وسجل داو جونز انخفاضاً طفيفاً.

وجاءت موجة الهبوط عقب صدور بيانات وظائف أميركية أقوى من المتوقع لشهر مايو، ما دفع عوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع وزاد المخاوف من أن تؤثر تكاليف التمويل المرتفعة على الشركات التي تضخ استثمارات ضخمة في توسعات الذكاء الاصطناعي.

وقالت كالي كوكس، كبيرة استراتيجيي الأسواق في "ريثولتز ويلث مانجمنت" لشبكة CNBC الأميركية: "قد يكون سوق الأسهم بدأ يدفع ثمن نجاحه الكبير. فرغم تحسن سوق العمل، فإن خطر استمرار التضخم المرتفع لا يزال الهاجس الأكبر للمستثمرين".

وأضافت: "أسهم النمو والزخم تفوقت على معظم فئات الأصول منذ قيعان مارس، وهو أمر غير معتاد في بيئة تتسم بارتفاع الفائدة والتضخم، ما يجعل هذه الاستراتيجيات عرضة لخيبة أمل إذا استمرت ضغوط التكاليف".

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم الأميركية، إلى جانب الإدراج المرتقب لشركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك يوم الجمعة، في طرح يُتوقع أن يكون من بين الأكبر في تاريخ وول ستريت، وقد يمثل اختباراً مهماً لتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي.

وقالت كوكس: "الطروحات العملاقة غالباً ما كانت مؤشراً على بلوغ الأسواق ذروة الحماسة المفرطة في الدورات السابقة، لذلك هناك حالة من الترقب الحذر بشأن ما قد يعنيه هذا الإدراج لمعنويات المستثمرين".

وأضافت: "يبدو أن كثيراً من المستثمرين يتعاملون بحذر وتشكيك، لكن يبقى السؤال: هل يمكن الحفاظ على هذا المزاج بينما يقترب أكبر اكتتاب عام أولي في التاريخ؟".

كما يراقب المستثمرون عن كثب صدور بيانات أميركية عن مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين لشهر مايو، والمقرر إعلانها يومي الأربعاء والخميس على التوالي، وسط توقعات بأن تؤكد استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأميركي.