وعلى أساس سنوي سجل اقتصاد اليابان نموا بمعدل 1.8 بالمئة خلال الربع الأول في حين كان المحللون يتوقعون نموه بنفس المعدل المسجل في الربع الأخير من العام الماضي وكان 2.1 بالمئة سنويا.

وشهد الإنفاق الرأسمالي في اليابان تراجعا بنسبة 0.7 بالمئة على أساس ربع سنوي خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 0.3 بالمئة دون تغيير عن معدل نموه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

واستقر معدل نمو الطلب الخارجي على الإنتاج الياباني خلال الربع الأول عند مستواه في الربع الأخير من العام الماضي وهو 0.3 بالمئة. كما سجل الاستهلاك الخاص نموا بنفس المعدل خلال الربع الأول.