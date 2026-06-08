وارتفع خام برنت بما يصل إلى 5 بالمئة ليبلغ 97.75 دولاراً للبرميل، فيما قفز خام غرب تكساس الوسيط بنحو 4.6 بالمئة مقترباً من 95 دولاراً للبرميل، بحسب بيانات وكالة بلومبرغ نيوز.

وقالت إسرائيل إنها استهدفت مواقع عسكرية داخل إيران، رداً على هجمات صاروخية سابقة شنتها طهران، وذلك رغم دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الامتناع عن الرد العسكري.

وفي المقابل، أفادت وكالة "فارس" شبه الرسمية، نقلاً عن بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني، بأن طهران نفذت هجمات جديدة استهدفت منشآت رئيسية في قاعدتي "نيفاتيم" و"تل نوف" الجويتين في إسرائيل.

وأوضح البيان أن الضربات جاءت رداً على الهجمات التي استهدفت عدة مدن داخل إيران في وقت سابق من صباح الاثنين.

ويثير هذا التصعيد مخاوف متزايدة بشأن استقرار المنطقة واحتمال تعطل إمدادات الطاقة، في وقت تترقب فيه الأسواق أي مؤشرات على اتساع نطاق المواجهة بين الطرفين وتأثيرها على حركة النفط العالمية.

ومع تهديد إمدادات الطاقة العالمية، واحتفاظ إيران بمخزون ضخم من اليورانيوم عالي التخصيب، ودخول المتمردين الحوثيين في اليمن على خط القتال يوم الإثنين على ما يبدو، فإن مخاطر اندلاع الحرب بالكامل مجددا تبدو آخذة في التصاعد.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق لقناة "فوكس نيوز" بأنه يريد من الإيرانيين التوقف عن إطلاق الصواريخ والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال أيضا إن الضربات الإسرائيلية في لبنان في وقت سابق من أمس الأحد لم تكن منسقة مع الولايات المتحدة و"أنا لست سعيدا بذلك".

وفي حديثه لصحيفة "فاينانشال تايمز" قبل الضربات الإسرائيلية على إيران، أصر ترامب على أنه هو من يملي الشروط على نتنياهو بشأن كيفية إدارة الحرب.

وقال ترامب للصحيفة في مقابلة هاتفية: "لن يكون أمامه أي خيار، أنا من يتخذ القرارات. أنا من يتخذ كل القرارات. هو (نتنياهو) لا يتخذ القرارات".