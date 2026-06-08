وارتفعت احتياطيات الذهب في البلاد إلى 74.96 مليون أونصة (أوقية) من الذهب الخالص بنهاية مايو، مقابل 74.64 مليون أونصة في الشهر السابق.

وكشفت بيانات البنك المركزي الصيني أن قيمة احتياطيات الدولة من الذهب بلغت 340.75 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، بانخفاض عن 344.17 مليار دولار في الشهر السابق.

سجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية انخفاضا للشهر الثالث على التوالي في مايو، إذ فشلت محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في تحقيق نتائج.

وأبقت مخاطر التضخم، في أعقاب ارتفاع أسعار النفط، احتمال "ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول" قائما، مع استمرار مكاسب الدولار.

واصل الذهب الانخفاض في يونيو، وجرى تداوله مؤخرا عند ما يقرب من 4330 دولارا للأونصة.