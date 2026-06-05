وأوضح ترامب أن الأموال ستُوجَّه للإبقاء على 14 محطة طاقة بالفحم و42 منجماً، فضلاً عن إنشاء محطتَي طاقة جديدتَين ومحطة تصدير.

وقال الرئيس الأميركي: "نُفعّل اليوم رسمياً قانون الإنتاج الدفاعي للحفاظ على 13 محطة طاقة بالفحم في ولايات ويست فيرجينيا وكنتاكي وكارولاينا الشمالية وإنديانا وتينيسي وأريزونا وأركنساس وأوكلاهوما وداكوتا الشمالية وويسكونسن".

وقانون الإنتاج الدفاعي، الصادر عام 1950، يمنح الرئيس الأميركي صلاحيات طارئة على القطاعات الاقتصادية الحيوية داخل البلاد.

وكثيراً ما يُوصف ترامب تغيُّر المناخ الناجم عن النشاط البشري بأنه "خدعة"، وقد عمل منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي على التراجع عن عدد من اللوائح البيئية، كان كثير منها يقيّد استخدام الوقود الأحفوري.

ويُعدّ الفحم المصدرَ الأعلى انبعاثاً لغازات الاحتباس الحراري من بين جميع أنواع الوقود، مما يُسهم في تسارع وتيرة تغير المناخ.

وفي السياق ذاته، كشف تحليل أجرته منظمة "غلوبال إنرجي مونيتور" أن العالم شيّد طاقة إنتاجية أكبر من الفحم عام 2025 واستثمر فيها، غير أنه استخدمه بمعدلات أقل مقارنةً بالعام السابق - مع استثناء لافت: الولايات المتحدة، التي تُمثّل الاقتصاد الكبير الوحيد الذي شهد ارتفاعاً ملموساً في توليد الطاقة من الفحم.