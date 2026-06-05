وسعى المستثمرون في الصندوق إلى استرداد 10 بالمئة من أسهمهم خلال الربع الثاني، بحسب بلاكستون، بزيادة عن المسجل خلال الربع الأول من السنة.

وأضافت أنها ستسمح باسترداد ما لا يتجاوز 5 بالمئة من أصول الصندوق البالغة 79 مليار دولار، خلال الربع الثاني.

وصناديق الائتمان الخاص أدوات استثمارية تجمع الأموال من المستثمرين لتقديم قروض مباشرة للشركات الخاصة.

وتأتي خطوة بلاكستون بعدما فرضت شركات استثمار كبيرة أخرى قيودا مماثلة.

وأدى النمو السريع للائتمان الخاص في الأعوام الأخيرة إلى تنامي المخاوف بشأن هذا القطاع الذي يخضع لإشراف تنظيمي أقل من المصارف التقليدية.

وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل الإقراض الموجّه إلى شركات البرمجيات.

وأعلنت مجموعة كليف ووتر الاستثمارية هذا الأسبوع أنها وضعت سقفا لعمليات استرداد الأموال من صندوق الإقراض عند 5 بالمئة، بعدما بلغت طلبات السحب 17 بالمئة خلال الربع الثاني.

ومن المتوقع أن تعلن جهات أخرى قريبا قيودا مماثلة على الاسترداد.

وفي أبريل، أعلنت شركة إدارة الأصول "بلو آول" (Blue Owl) أنها حدّت عمليات الاسترداد إلى 5 بالمئة، بعد أن طلب مستثمرون يحوزون أكثر من 20 بالمئة من أسهم صندوقين استثماريين، سحب أموالهم.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن خطط لعقد اجتماعات مع جهات تنظيمية محلية ودولية لبحث أسواق الائتمان الخاص.