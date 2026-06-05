وبلغت الاحتياطيات 1.306 تريليون دولار بحلول نهاية شهر مايو، مقابل 1.383 تريليون دولار في أبريل، وفقا لبيانات وزارة المالية.

جاءت البيانات المتعلقة باحتياطيات العملات الأجنبية في اليابان، صاحبة ثاني أكبر احتياطي في العالم بعد الصين، بعد أسبوع من ظهور أرقام منفصلة من وزارة المالية أظهرت أن اليابان أنفقت 11.7 تريليون ين (73.13 مليار دولار) منذ أواخر أبريل لدعم الين في أكبر جولة تدخل على الإطلاق في شهر واحد.

ويراقب المستثمرون احتياطيات اليابان من العملات الأجنبية وسجلات تدخلاتها عن كثب بحثا عن مؤشرات حول حجم الإنفاق الذي قد تتمكن اليابان من القيام به لكبح جماح الانخفاض الحاد في قيمة الين مقابل الدولار.