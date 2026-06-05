وتسعى مصر، إلى خصخصة الشركات المملوكة للدولة عبر صفقات مباشرة أو إدراجها في البورصة بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وجذب الاستثمارات، تماشيا مع الإصلاحات الأوسع نطاقا ضمن برنامج مع صندوق النقد الدولي قيمته ثمانية مليارات دولار.

ولم يذكر مدبولي أيا من الشركات التي يجري النظر في إدراجها.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي أن الحكومة تعتزم أيضا تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي خلال السنة المالية المقبلة، وأوضح أن الهدف ليس تقليل القيمة النقدية للدعم بل ضمان وصوله إلى مستحقيه.

ويحصل أكثر من 60 مليون شخص على سلع أساسية مدعومة عبر منافذ حكومية، بينما يستفيد إجمالي نحو 70 مليونا من الخبز المدعم.