وقال أندرياس شرودر، خبير أسواق الغاز لدى شركة التحليلات "آي سي آي إس"، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "بحسب توقعاتنا، سترتفع حصة الغاز المسال في مزيج الغاز بغرب ووسط أوروبا من 44 بالمئة العام الماضي إلى 47 بالمئة في عام 2027"، مضيفا أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع إلى 52 بالمئة بحلول عام 2029.

ويرى شرودر أن السبب الرئيسي لهذا التطور يتمثل في التوسع العالمي للمعروض من الغاز الطبيعي المسال، لا سيما في أميركا الشمالية، موضحا أن هذا التوسع كبير بما يكفي "للتعويض سريعا عن أي انقطاعات مؤقتة في الإمدادات من قطر، والحفاظ على أسعار الغاز المسال عند مستويات منخفضة على المدى المنظور".

واعتمدت شركة "آي سي آي إس" في تحليلها على أسواق 12 دولة، وهي: بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وبولندا والنمسا والتشيك وسلوفاكيا والمجر.