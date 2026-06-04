وفي إطار هذه الشراكة، استثمر البنك في صندوق "WaterEquity Everspring"، وهو صندوق مفتوح للاستثمارات الهادفة والمؤثرة، ويركز حصرياً على توسيع نطاق الوصول إلى المياه النظيفة والآمنة وخدمات الصرف الصحي في الأسواق الناشئة.

وتُعد "Water.org" منظمة عالمية غير ربحية تُعنى بتوسيع نطاق الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي، فيما تتولى "WaterEquity" توجيه استثمارات القطاع الخاص لمعالجة التحديات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

وتشكل هذه الخطوة محطة مهمة تؤسس لمنصة تعاون مستمر بين بنك أبوظبي الأول و"Water.org" و"WaterEquity" بهدف تعزيز الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي من خلال حلول تمويلية تعتمد على آليات السوق.

وبحسب البنك، فبذلك يصبح أول مؤسسة مالية تجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُقيم شراكة مع المؤسستين عبر أداة استثمارية مباشرة، ما يعكس ريادته في توظيف رؤوس الأموال لتحقيق أثر إيجابي، بما في ذلك الاستثمار في "WaterEquity" مع الالتزام بتوجيه أي عوائد لدعم رسالة وأهداف منظمة "Water.org".

وتعكس هذه الشراكة التزام البنك بتعزيز أمن المياه باعتبارها أولوية إستراتيجية، ونظراً لدورها المحوري في جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز المرونة وتحسين الصحة العامة ودعم الاستقرار الاقتصادي، ومن خلال توجيه الاستثمارات الخاصة نحو أحد التحديات العالمية التي تعاني النقص الأكثر حدة في التمويل، يؤكد البنك الدور الحيوي للمؤسسات المالية في توفير حلول قابلة للتوسع وذات أثر ملموس.

ومن خلال "WaterEquity Everspring"، يتم توظيف رؤوس الأموال عبر مؤسسات مالية محلية لتوفير حلول تمويلية ميسّرة للأسر والشركات ذات الدخل المحدود، ما يتيح الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي على نطاق واسع.

وتتماشى الشراكة مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات الرامية إلى تعزيز الأمن المائي العالمي، بما في ذلك أهداف مبادرة محمد بن زايد للماء، كما تعزز مكانة الدولة الريادية بصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر عقده في ديسمبر 2026.

ويعكس هذا التعاون ترجمة الأولويات الوطنية إلى مبادرات عملية يقودها القطاع الخاص، ما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للاستدامة وريادة العمل المناخي.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن المياه تمثل عنصراً أساسياً لتحقيق المرونة الاقتصادية والنمو المستدام والاستقرار طويل الأمد، ومن خلال شراكتنا مع "Water.org" و"WaterEquity"، نجمع بين رأس المال والخبرات المتخصصة لدعم حلول قابلة للتوسع تعتمد على آليات السوق، وتساهم في تعزيز الأمن المائي وتحقيق أثر إيجابي ملموس، ويعكس هذا الاستثمار التزامنا بدعم نماذج تمويل مبتكرة قادرة على معالجة التحديات العالمية مع توفير قيمة مستدامة للمجتمعات والاقتصادات.

من جانبه قال غاري وايت ومات ديمون، الشريكان المؤسسان لمنظمة "Water.org"، إن القطاع الخاص يمتلك الأدوات اللازمة، إلى جانب الفرصة للمساهمة في معالجة فجوة تمويل مشاريع المياه والصرف الصحي، وقد أثبتت التجارب السابقة ما يمكن تحقيقه، إذ تمكن أكثر من 88 مليون شخص من الحصول على خدمات المياه الآمنة أو حلول الصرف الصحي بعد تلقيهم تمويلات صغيرة ساعدتهم على تأمين هذه الخدمات في منازلهم.

وأضاف أن استثمار بنك أبوظبي الأول في صندوق "WaterEquity Everspring"، يشكل نموذجاً لالتزام المؤسسات المالية وريادتها لحلول تستند إلى آليات السوق، بما يسرّع وتيرة تحقيق الأثر الإيجابي، ويؤكد للمجتمع المالي أن الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي كفيل بتحقيق تقدم اجتماعي ملموس وإحداث تغيير مستدام على أرض الواقع.