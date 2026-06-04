وهبط سهم الشركة بما يصل إلى 15.4 بالمئة في تداولات ما بعد الإغلاق الأربعاء، بعد أن توقعت "برودكوم" تحقيق إيرادات تبلغ 29.4 مليار دولار خلال الربع الحالي، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغ 28.2 مليار دولار، لكنها جاءت دون أعلى التوقعات التي كانت تراهن عليها الأسواق.

وقالت ميليسا أوتو، رئيسة قسم الأبحاث في "فيزيبل ألفا"، إن "توجيهات إيرادات الذكاء الاصطناعي جاءت أضعف قليلاً من توقعات المستثمرين"، مضيفة أن ذلك "كان على الأرجح المحفز الرئيسي لتراجع السهم في التداولات اللاحقة".

وتأتي الخسائر الكبيرة للشركة، التي تُعد من أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي عالمياً، بعد موجة صعود قوية شهدتها أسهم شركات الرقائق خلال الأسابيع الماضية.

وكان سهم "برودكوم" قد سجل مستوى قياسياً عند الإغلاق يوم الاثنين الماضي عند 481.57 دولار، لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 2.3 تريليون دولار.

وإذا استمرت الخسائر حتى إغلاق جلسة الخميس، فإن القيمة السوقية للشركة ستتراجع بنحو 349 مليار دولار، ما سيجعلها ثالث أكبر خسارة يومية في تاريخ الشركات الأميركية من حيث القيمة السوقية.