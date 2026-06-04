وقالت الشركة، المعروفة رسميا باسم "شركة تقنيات استكشاف الفضاء"، أمس الأربعاء إنها ستطرح 555.6 مليون سهم بسعر 135 دولارا للسهم الواحد.

ومن شأن هذا الطرح أن يمنح سبيس إكس قيمة سوقية تبلغ 1.77 تريليون دولار. ولا تتجاوزها حاليا من حيث القيمة السوقية سوى ست شركات مدرجة في مؤشر "إس آند بي 500"، تتصدرها إنفيديا بقيمة تتخطى 5.2 تريليون دولار.

ولن يبيع ماسك أيا من أسهمه ضمن الطرح، وسيحتفظ بنسبة 82.4 بالمئة من حقوق التصويت في شركة سبيس إكس.

وتقدر مجلة فوربس حاليا صافي ثروة ماسك بنحو 825 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة حصته في سبيس إكس نحو 542 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تتجاوز حصيلة الطرح العام الأولي لشركة سبيس إكس بسهولة مبلغ 26 مليار دولار الذي جمعته شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية عند إدراجها في البورصة عام 2019.