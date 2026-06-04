وأرجعت الشركة قرار تقليص حجم مشروعها في مدينة ألتسي الألمانية إلى إجراءات الحكومة الألمانية إلى خفض الإنفاق العام علىالرعاية الصحية.

كانت إيلي ليلي تعتزم في البداية استثمار 2.5 مليار دولار في المشروع، وهو أحد أكبر مشروعات الأدوية في ألمانيا خلال السنوات الأخيرة.

وقال ديف ريكس الرئيس التنفيذي للشركة الأميركية في تصريحات لصحيفة هاندلسبلات الألمانية إن ألمانيا ستتراجع إلى مؤخرة قائمة الأسواق الأوروبية من حيث دعم صناعة الأدوية، بسبب خطة الحكومة المعروفة باسم ، "استقرار معدلات المساهمة في التأمين الصحي الإلزامي".

ونتيجة لاتجاه السياسة الصحية الراهنة في ألمانيا، أعلنت الشركة اعتزامها تقليص حجم مشروعها بنسبة 50 بالمئة مقارنة بخططها الأصلية.