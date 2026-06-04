وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي رئيسة شركة مشاركة الرحلات المعينة حديثا، جيل هازلباكير، لتبسيط الهيكل التنظيمي للعمل.

ووفقا لمتحدث باسم الشركة، يمثل الشطب في "قطاع الموارد البشرية والبيئة العمالية"، والذي يطال الكثير من الموظفين في مناصب عليا، أقل من 1 بالمئة من إجمالي موظفي أوبر البالغ عددهم 34 ألف موظف حول العالم، وفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء.

وغالبا ما يصنف سائقو الشركة، البالغ عددهم نحو 10 ملايين سائق، بشكل منفصل، كمتعاقدين مستقلين.

كما طلب من موظفي الموارد البشرية، الذين تمت الموافقة لهم سابقا بالعمل عن بعد، العودة إلى المكاتب للالتزام بقرار العمل الحضوري الإلزامي ثلاثة أيام في الأسبوع، وهو القرار الذي بدأ تطبيقه في يونيو الماضي.

وقلصت أسهم أوبر خسائرها المبكرة صباح أمس الأربعاء عقب صدور هذه الأنباء، حيث تراجعت بنسبة 0.6 بالمئة لتصل إلى 71.21 دولارا في تمام الساعة 10:30 صباحا بتوقيت نيويورك.