ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن دميترييف قوله في تصريحات للصحفيين، على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: "تدرك كل من ألمانيا ودول أوروبية أخرى أنها خسرت بالفعل ما يقارب 3 تريليونات يورو برفضها الطاقة الروسية، وأنها تقود اقتصاداتها عمليا إلى الانهيار".

وأشار إلى أن أهمية مشاركة قوى وسياسيين أوروبيين مبدعين في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.

وصرح دميترييف، بأن أوروبا بدأت تدرك أن أزمة الطاقة الوشيكة في الاتحاد الأوروبي ناجمة عن رفض استيراد المواد الهيدروكربونية الروسية.

وقال دميترييف للصحفيين: "أخيرا، بدأت أوروبا تدرك أن الأزمة الاقتصادية، وأزمة الطاقة التي تُلوح في الأفق، هي نتيجة رفض استيراد موارد الطاقة الروسية".

وأشار إلى ألمانيا كمثال، حيث شكلت الصادرات الروسية 55 بالمئة من إجمالي إمدادات الغاز إلى البلاد، والآن تشهد ألمانيا بالفعل "تراجع في قطاع التصنيع"، بالتوازي مع إغلاق الشركات.

وتتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والسياسية العالمية إلى مدينة سان بطرسبرغ الروسية، التي تستضيف خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو 2026، أعمال منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أحد أبرز وأكبر الفعاليات الاقتصادية العالمية، بمشاركة نخب من أكثر من 130 دولة وإقليما، في تأكيد جديد على مكانة المنتدى كمنصة دولية رئيسية للحوار الاقتصادي والاستثماري.