وأظهرت أحدث بيانات في النشرة الشهرية لبنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) أن مخزون الذهب الفعلي استقر عند 880.52 طنا متريا خلال شهر أبريل، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ نيوز.

وجاء في بيان صادر عن البنك المركزي الهندي أن مخزون الذهب ظل عند هذا المستوى "حتى الآن".

وفي سياق منفصل، قال المكتب الإعلامي الحكومي الهندي في منشور على منصة "إكس" إن حصة الذهب في احتياطيات الهند من النقد الأجنبي ارتفعت إلى 16.7 بالمئة بحلول 31 مارس، مقارنة بنحو 14 بالمئة في نهاية سبتمبر.

وكانت وحدة بلومبرغ إيكونوميكس قد رجحت، في تقرير صدر أمس الثلاثاء، أن البنك المركزي باع احتياطيات من الذهب بقيمة نحو 12 مليار دولار خلال الأسبوعين المنتهيين في 22 مايو، بينما اشترى أصولا من العملات الأجنبية بقيمة 7.5 مليار دولار.