واستناداً إلى رؤى 307 مكاتب لإدارة الثروات العائلية في أكثر من 30 سوقاً، بمتوسط صافي ثروة يبلغ 2.7 مليار دولار أميركي، أظهر التقرير أن هذه المكاتب تركز بشكل متزايد على تعزيز المرونة وتنويع المحافظ الاستثمارية واقتناص الفرص الموضعية طويلة الأجل، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي عالمياً.

بيئة عالمية غير متوقعة

برز الصراع الجيوسياسي كأعلى المخاطر على المدى القصير والطويل، بينما تتزايد المخاوف بشأن مستويات الديون العالمية وتهديدات الركود.

استجابة لذلك، تتبع مكاتب إدارة الثروات العائلية نهجا متوسط الأجل مدروسا، مع إعطاء الأولوية للتنويع عبر فئات الأصول والعملات والمناطق، بدلاً من إجراء تغييرات مفاجئة في التخصيص.

وقال بنيامين كافالي، رئيس العملاء الاستراتيجيين والاتصال العالمي في إدارة الثروات العالمية لدى يو بي إس: "يُظهر التقرير أن مكاتب إدارة الثروات العائلية تواصل إعادة موازنة محافظها الاستثمارية بصورة مدروسة، من خلال تنويع استثماراتها عبر فئات الأصول والعملات والمناطق الجغرافية، مع الإبقاء على انكشافها على الموضوعات طويلة الأجل، مثل الذكاء الاصطناعي، ولكن بوتيرة أكثر انتقائية. وبينما يدرس العديد من هذه المكاتب خفض انكشافه على الدولار الأميركي أو توسيع نطاق التنويع الجغرافي، لا تزال الأصول الأمريكية تستحوذ على الحصة الأكبر من مخصصاتها الاستثمارية".

%60 من مكاتب الثروات تعتزم تغيير أصولها الاستراتيجية

وللمرة الأولى، يعتزم 60 بالمئة من مكاتب إدارة الثروات العائلية إجراء تغييرات في التخصيص الاستراتيجي للأصول خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وهو أعلى مستوى ترصده يو بي إس حتى الآن.

وفي حين تواصل الأسواق المتقدمة تشكيل الركيزة الأساسية للمحافظ الاستثمارية، تتجه التخصيصات تدريجياً نحو أسهم الأسواق الناشئة والاستثمارات البديلة، مثل البنية التحتية، بالتوازي مع خفض الانكشاف على القطاع العقاري.

وفي الوقت ذاته، تعتمد مكاتب إدارة الثروات العائلية تعديلات انتقائية ومدروسة لتعزيز التنويع، بما يعكس نهجاً استثمارياً منضبطاً وطويل الأجل.

صدمة للدولار

ويسلط التقرير الضوء أيضاً على تحول لافت في توجهات مكاتب إدارة الثروات العائلية تجاه العملات. إذ يتوقع 65 بالمئة من هذه المكاتب تراجع الثقة في مكانة الدولار الأميركي كعملة احتياطية، في وقت يعيد فيه العديد منها تقييم انكشافه على الأصول المقومة بالدولار. ويدفع هذا التوجه نحو اعتماد أطر متعددة العملات على نطاق أوسع، مع بروز اليورو والفرنك السويسري كبدائل مفضلة.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، لا تزال أميركا الشمالية تستحوذ على الحصة الأكبر من التخصيصات الاستثمارية، غير أن مكاتب إدارة الثروات العائلية تسعى بصورة متزايدة إلى تقليل مخاطر التركز الجغرافي. وفي هذا السياق، يخطط العديد منها لتوسيع انكشافه على منطقة آسيا والمحيط الهادئ والصين الكبرى وأوروبا الغربية، بما يعكس تحولاً هيكلياً نحو تعزيز التنويع الإقليمي.

وقال نيلز زيلكنز، رئيس إدارة الثروات في الشرق الأوسط لدى يو بي إس: "تُظهر مكاتب إدارة الثروات العائلية في الشرق الأوسط أعلى مستوى في العالم، من التغييرات المخطط لها في المحافظ الاستثمارية، إذ يعتزم 82 بالمئة منها إجراء تعديلات على التوزيع الاستراتيجي للأصول. ولا تزال المحافظ الاستثمارية في المنطقة مرتكزة بشكل رئيسي على أميركا الشمالية، التي تستحوذ على نحو نصف التخصيصات، مع الإبقاء على انكشافها على أوروبا الغربية والشرق الأوسط".

وفي الوقت ذاته، يواصل المستثمرون التركيز على موضوعات رئيسية طويلة الأجل، تشمل الذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية. ويعكس ذلك نهجاً استثمارياً استباقياً قائماً على قناعات راسخة، يهدف إلى التعامل بمرونة مع حالة عدم اليقين العالمية، وتوجيه المحافظ نحو الفرص الواعدة على المدى الطويل".

الذكاء الاصطناعي في الصدارة

يواصل الذكاء الاصطناعي تصدّر الموضوعات الاستثمارية عالمياً، إذ استثمر 65 بالمئة من مكاتب إدارة الثروات العائلية بالفعل في مختلف حلقات سلسلة القيمة المرتبطة به، بما في ذلك مراكز البيانات، ومنصات البرمجيات، وشركات إنتاج أشباه الموصلات. ورغم المخاوف المرتبطة بمستويات التقييم، تعتزم هذه المكاتب الحفاظ على انكشافها على هذا القطاع أو زيادته، مع السعي إلى تحقيق توازن بين اقتناص الفرص وتعزيز مرونة المحافظ الاستثمارية.

وفي هذا السياق، قال إيف-ألين سومرهالدر، رئيس حلول إدارة الثروات العالمية لدى يو بي إس: "يواصل الذكاء الاصطناعي ترسيخ مكانته كأبرز موضوع استثماري خلال هذا العقد. وتتعامل مكاتب إدارة الثروات العائلية مع هذا القطاع بقدر كبير من القناعة والانتقائية، من خلال البحث عن الفرص عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة، مع الموازنة بين إمكانات النمو طويلة الأجل والانضباط في إدارة المخاطر".

ووفقاً للتقرير، تتجه مكاتب إدارة الثروات العائلية إلى تخصيص استثمارات في قطاعات الطاقة والموارد بنسبة 37 بالمئة، والبنية التحتية بنسبة 37 بالمئة، والرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 33 بالمئة، إدراكاً منها لأهمية المنظومة الأوسع اللازمة لدعم تبني الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق استخدامه.

وفي المقابل، لا تزال العملات المشفرة والأصول الرقمية تمثل فئة استثمارية محدودة النطاق، إذ لا تتجاوز نسبة مكاتب إدارة الثروات العائلية المستثمرة فيها 24 بالمئة، وغالباً بتخصيصات منخفضة جداً. ومع ذلك، فإن المكاتب التي تستثمر في هذه الفئة تخصص لها عادة نسباً متواضعة تقارب 1 بالمئة، بينما بات 44 بالمئة منها يعتبر العملات المشفرة جزءاً من التخصيص الاستراتيجي للأصول.

تحديات انتقال الثروة والقيادة بين الأجيال

وفيما تواصل مكاتب إدارة الثروات العائلية الارتقاء بعملياتها الاستثمارية واعتماد ممارسات أكثر احترافية، يسلط التقرير الضوء على استمرار بعض الفجوات في أطر الحوكمة، وخطط انتقال المسؤوليات، وآليات إشراك الجيل القادم، بما قد يفرض مخاطر محتملة على استمرارية هذه المكاتب على المدى الطويل.

وعلى المستوى التشغيلي، تبنّت العديد من مكاتب إدارة الثروات العائلية ممارسات أقرب إلى المعايير المؤسسية، حيث يمتلك 68 بالمئة منها آليات رسمية لقياس الأداء المالي، ويعمل 60 بالمئة منها من خلال لجان استثمارية، فيما يستخدم أكثر من النصف أطر ميزانية منظمة، ما يعكس تنامياً في مستويات الانضباط والرقابة والإشراف.

إلا أن هذا التقدم لا يزال غير متوازن؛ إذ إن أقل من نصف هذه المكاتب طبّق أطر حوكمة رسمية تتضمن إشرافاً على مستوى مجلس الإدارة، في حين لا يمتلك سوى 35 بالمئة منها خطة واضحة لانتقال المسؤوليات داخل مكتب إدارة الثروات العائلية نفسه. وتبدو هذه الفجوة أكثر وضوحاً عند النظر إلى جاهزية الجيل القادم، إذ لا يمتلك سوى 27 بالمئة من هذه المكاتب آلية منظمة لتثقيف الورثة وإعدادهم لتولي أدوار مستقبلية، رغم أن 29 بالمئة منها أشاروا إلى أن نقص المعرفة المالية أو الوعي بالحوكمة يمثل تحدياً أمام إشراك الجيل القادم بفعالية.

ونتيجة لذلك، لا يزال عدد كبير من أفراد الجيل القادم، ممن باتوا في عمر يؤهلهم للمشاركة، بعيدين عن عملية صنع القرار داخل مكاتب إدارة الثروات العائلية، بما يشير إلى وجود فجوة بين النوايا والتنفيذ. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ضوء حجم انتقال الثروات بين الأجيال المتوقع خلال العقود المقبلة، والذي يُقدّر بتريليونات الدولارات. وفي الوقت ذاته، تظهر مؤشرات على تحقيق تقدم تدريجي، إذ تسعى العديد من مكاتب إدارة الثروات العائلية إلى توسيع برامج التثقيف المالي، وإشراك الجيل القادم في اللجان الاستثمارية، ودمجهم من خلال المبادرات الخيرية وريادة الأعمال، بما يعكس تحولاً تدريجياً نحو استراتيجيات أكثر تنظيماً وشمولاً لانتقال المسؤوليات بين الأجيال.

الولايات المتحدة

تُظهر مكاتب إدارة الثروات العائلية في الولايات المتحدة أعلى مستوى عالمي من التوجه نحو الاستثمار المحلي، إذ تخصص 88 بالمئة من محافظها لأميركا الشمالية. ويعكس ذلك ثقة قوية في عمق أسواق رأس المال المحلية وسيولتها ومرونتها، رغم تصاعد حالة عدم اليقين على المستوى العالمي.

وفي حين يواصل الذكاء الاصطناعي تصدّر الموضوعات الاستثمارية الأبرز بنسبة 65 بالمئة، أبدى المشاركون اهتماماً متزايداً بالبنية التحتية المرتبطة بالدفاع والأمن بنسبة 39 بالمئة، إلى جانب الاستثمارات الأوسع في البنية التحتية بنسبة 35 بالمئة، بما قد يعكس مزيجاً من الاعتبارات الجيوسياسية وفرص النمو.

ورغم اتجاه مكاتب إدارة الثروات العائلية عالمياً نحو تعزيز التنويع، لا تزال المكاتب الأمريكية أقل اندفاعاً نحو إعادة التوازن الجغرافي، إذ تركز استراتيجياتها الاستثمارية على قوة السوق المحلية. ومع ذلك، فهي ليست بمعزل عن التحولات الأوسع، بما في ذلك تنامي الوعي بمخاطر العملات والتغيرات الهيكلية في الأسواق، وإن كان ذلك بدرجة أقل مقارنة بنظيراتها في مناطق أخرى.

أميركا اللاتينية

تتبنى مكاتب إدارة الثروات العائلية في أميركا اللاتينية توزيعاً إقليمياً أكثر تنوعاً نسبياً، حيث يبلغ انكشافها على أميركا الشمالية 60 بالمئة، مقابل 23 بالمئة داخل أميركا اللاتينية نفسها. وتُعد هذه المكاتب من بين الأكثر نشاطاً عالمياً في إعادة تقييم استراتيجيات المحافظ الاستثمارية، إذ يخطط 61 بالمئة منها لإجراء تغييرات في التخصيص الاستراتيجي للأصول، وهي نسبة تفوق المتوسط العالمي.

وتميل أولوياتها الاستثمارية طويلة الأجل نحو الذكاء الاصطناعي بنسبة 77 بالمئة، والبنية التحتية بنسبة 55 بالمئة، والطاقة والموارد بنسبة 45 بالمئة، بما يعكس مزيجاً من فرص النمو المدفوعة بالتكنولوجيا والانكشاف على الأصول الحقيقية.

وقد يعكس هذا التوجه المزدوج سعي هذه المكاتب إلى اقتناص الفرص العالمية، مع الاستفادة في الوقت ذاته من خبرتها الإقليمية في موضوعات استثمارية مرتبطة بالموارد. وهو ما يضع مكاتب إدارة الثروات العائلية في أميركا اللاتينية ضمن فئة المستثمرين الأكثر ديناميكية وانفتاحاً على الأسواق العالمية.

سويسرا

تحافظ مكاتب إدارة الثروات العائلية في سويسرا على محافظ استثمارية متوازنة وذات طابع دولي، مع تخصيص 50 بالمئة لأوروبا الغربية و37 بالمئة لأميركا الشمالية. ويعكس نهجها الاستثماري تركيزاً واضحاً على الاستقرار والتنويع والابتكار، حيث تتصدر أولوياتها الموضوعية طويلة الأجل مجالات الذكاء الاصطناعي بنسبة 59 بالمئة، والطاقة والموارد بنسبة 41 بالمئة، والأتمتة والروبوتات بنسبة 38 بالمئة.

ومقارنة بنظيراتها عالمياً، تتحرك مكاتب إدارة الثروات العائلية في سويسرا بوتيرة أكثر تدرجاً في تعديل محافظها الاستثمارية، إذ يخطط 43 بالمئة منها لإجراء تغييرات في التخصيص الاستراتيجي للأصول. وتبرز هذه المكاتب من خلال انكشافها المتوازن عبر المناطق الجغرافية والموضوعات الاستثمارية، بما يعكس تركيزاً على تعزيز المرونة طويلة الأجل ومواكبة التحولات التكنولوجية.

أوروبا باستثناء سويسرا

تُعد مكاتب إدارة الثروات العائلية في أوروبا، باستثناء سويسرا، من بين الأكثر نشاطاً عالمياً في إعادة تقييم محافظها الاستثمارية، إذ يعتزم 67 بالمئة منها إجراء تغييرات في التخصيص الاستراتيجي للأصول، وهي من أعلى النسب المسجلة على مستوى العالم.

ورغم أن أميركا الشمالية لا تزال تستحوذ على الحصة الأكبر من التخصيصات بنسبة 45 بالمئة، يسعى المستثمرون الأوروبيون بصورة متزايدة إلى إعادة التوازن نحو أوروبا الغربية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى الحد من مخاطر التركز الجغرافي.

وعلى مستوى الموضوعات الاستثمارية، يتصدر الذكاء الاصطناعي الأولويات بنسبة 57 بالمئة، يليه كل من البنية التحتية والطاقة والموارد بنسبة 33 بالمئة لكل منهما، بما يعكس مزيجاً من فرص النمو والاستثمارات الهيكلية طويلة الأجل. وبذلك، تبدو مكاتب إدارة الثروات العائلية الأوروبية في طليعة الجهات التي تعيد تموضع محافظها الاستثمارية، مدفوعة باعتبارات التقييم، وتنويع العملات، وتغير ديناميكيات المخاطر العالمية.

الشرق الأوسط

تُظهر مكاتب إدارة الثروات العائلية في الشرق الأوسط أعلى مستوى عالمياً من التغييرات المخطط لها في المحافظ الاستثمارية، إذ يعتزم 82 بالمئة منها تعديل التخصيص الاستراتيجي للأصول. ولا تزال محافظ هذه المكاتب مرتكزة على أميركا الشمالية بنسبة 50 بالمئة، إلى جانب انكشاف ملحوظ على أوروبا الغربية والشرق الأوسط، بما يعكس نهجاً استثمارياً يجمع بين الانفتاح العالمي والارتباط بالفرص الإقليمية.

وعلى مستوى الموضوعات الاستثمارية، تتركز أولويات مكاتب إدارة الثروات العائلية في المنطقة على الذكاء الاصطناعي بنسبة 50 بالمئة، والرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 35 بالمئة، والبنية التحتية بنسبة 30 بالمئة، ما يشير إلى اهتمام واضح بتبنّي التكنولوجيا، إلى جانب مواكبة أولويات التنمية الإقليمية. وتبرز المنطقة من خلال نهجها الاستباقي والواثق في إعادة تخصيص رأس المال، مدفوعة بفرص النمو والحاجة إلى التعامل بمرونة مع حالة عدم اليقين العالمية.

شمال آسيا

تتسم مكاتب إدارة الثروات العائلية في شمال آسيا بتركيز قوي على التكنولوجيا وتنويع عالمي واسع، مع انكشاف كبير على أميركا الشمالية بنسبة 47 بالمئة والصين الكبرى بنسبة 25 بالمئة. ويُعد تبنّي الذكاء الاصطناعي في المنطقة من بين الأعلى عالمياً بنسبة 74 بالمئة، إلى جانب اهتمام لافت بالرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 49 بالمئة، والطاقة والموارد بنسبة 34 بالمئة.

كما يعتزم 71 بالمئة من مكاتب إدارة الثروات العائلية في شمال آسيا إجراء تغييرات في تخصيص الأصول، بما يعكس استعداداً واضحاً لإعادة تموضع المحافظ استجابة للمتغيرات العالمية. وبوجه عام، تبرز شمال آسيا من خلال قناعتها القوية بفرص النمو المدفوع بالتكنولوجيا، وتوجهها نحو التنويع العابر للحدود، مع الموازنة بين الخبرة الإقليمية والفرص العالمية.

جنوب شرق آسيا

تُعد مكاتب إدارة الثروات العائلية في جنوب شرق آسيا الأكثر تركيزاً على الذكاء الاصطناعي عالمياً، إذ استثمر 88 بالمئة منها بالفعل في هذا الموضوع، وهي النسبة الأعلى بين جميع المناطق. ولا تزال محافظ هذه المكاتب منفتحة بدرجة كبيرة على أميركا الشمالية بنسبة 58 بالمئة، إلى جانب تخصيصات متنامية عبر الصين الكبرى ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما يعكس تزايد التكامل الإقليمي.

ويخطط 81 بالمئة من هذه المكاتب لتعديل التخصيص الاستراتيجي للأصول، ما يشير إلى نهج نشط في التعامل مع التحولات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. وإلى جانب الذكاء الاصطناعي، تشمل الموضوعات الرئيسية الطاقة والموارد بنسبة 50 بالمئة، والأتمتة والروبوتات بنسبة 44 بالمئة، بما يعزز موقع جنوب شرق آسيا عند تقاطع تبنّي التكنولوجيا والتحول الصناعي.