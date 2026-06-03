وصعد نيكاي 2.5 بالمئة إلى 68402.13 نقطة عند الإغلاق. وتجاوز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا في وقت سابق حاجز أربعة آلاف نقطة لأول مرة قبل أن يغلق مرتفعا 1.8 بالمئة عند 3996.2 نقطة.

وربح سهم شركة كيوكسيا هولدنجز 7.2 بالمئة ليتجاوز مستوى 80 ألف ين لأول مرة بعدما قالت الشركة المصنعة لبطاقات الذاكرة إنها ستبدأ في توزيع أرباح اعتبارا من السنة المالية 2027 مدعومة بأرباح قوية.

وقالت صحيفة نيكاي إن الشركة تخطت أيضا لفترة وجيزة شركة تويوتا موتور لتصبح ثاني أكثر الشركات قيمة في اليابان.

وقفز سهم طوكيو إلكترون لتصينع معدات صناعة الرقائق 13.4 بالمئة إلى مستوى غير مسبوق عند الإغلاق ويعطي أكبر دفعة للمؤشر نيكاي بإضافة 723 نقطة.

وزاد سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار أشباه الموصلات 5.1 بالمئة، مما رفع المؤشر 323 نقطة.

وقالت ماكي ساوادا خبيرة الأسهم في نومورا للأوراق المالية "بعد الارتفاع الذي سجلته وول ستريت الليلة الماضية وعدة محفزات إيجابية أخرى، أصبحت أسهم شركات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي مرة أخرى من أكبر الرابحين اليوم... تستمر مكاسب أسهم شركات الذكاء الاصطناعي المدعومة بتوقعات الطلب القوية في دعم الارتفاع".

وربح 164 سهما مدرجا على نيكاي، بينما انخفض 60.

وارتفع سهم سكرين هولدنجز لتصنيع معدات أشباه الموصلات 17.9 بالمئة إلى مستوى غير مسبوق عند الإغلاق لتصبح الشركة أكبر الرابحين على المؤشر، وزاد أيضا سهم نيكون لتصنيع الكاميرات والنظارات الدقيقة 10 بالمئة تقريبا.

وانخفض سهم شيفت المتخصصة في مجال اختبار البرمجيات 12.2 بالمئة ليتصدر الأسهم الخاسرة، وتراجع أيضا سهم توهو لإنتاج الأفلام وتشغيل دور السينما 4.1 بالمئة.

ومن بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو، ارتفع 25 بقيادة قطاع المعادن غير الحديدية الذي صعد 5.7 بالمئة.

وكان قطاع الاتصالات الأسوأ أداء وتراجع اثنين بالمئة تقريبا.