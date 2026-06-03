وقال بيلي أمام جلسة استماع بلجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس اللوردات البريطاني أمس الثلاثاء "إذا نظرتم إلى شيء مثل الإنترنت على سبيل المثال ، سترون أن الكثير من أسماء الشركات التي كانت رائدة في هذا المجال ليست بالضرورة هي الشركات التي استمرت حتى الآن. لذلك فاعتبار كل الشركات (العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي) اليوم رابحة على المدى الطويل لا يتفق مع حقائق التاريخ".

ونقلت وكالة "بلومبرغ نيوز" عن بيلي القول "وظيفة أسواق الأسهم، على سبيل المثال هي تقييم التدفقات المستقبلية للأرباح، وبالتالي تقييم المكاسب المستقبلية للإنتاجية الخاصة بهذا الشيء (تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي) وقد تخطئ في تلك المهمة بعدة طرق".

وبالنسبة للتضخم، قال بيلي "يعود هذا الارتفاع الكبير (في التضخم) بدرجة كبيرة إلى الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران وتداعياتها ويؤسفني أن تعرفوا أنه سيكون هناك المزيد من الارتفاعات في التضخم" في المستقبل.

وأضاف "هناك صدمة أخرى في التجارة، بمعنى أننا نستورد الطاقة بأسعار أعلى، وهو ما سيؤدي في حال ثبات العوامل الأخرى إلى ارتفاع التضخم مقارنة بما كنا نتوقعه".