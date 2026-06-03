من ناحيته، قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إنه تلقى القرار الأميركي "باستياء"، وحمل منافسه المنتظر في انتخابات الرئاسة البرازيلية في أكتوبر المقبل السيناتور فلافيو بولسونارو الذي زار واشنطن الأسبوع الماضي مسؤولية إصدار الإدارة الأميركية لقرار فرض الرسوم على البرازيل.

ويذكر أن حلفاء السيناتور فلافيو هو نجل الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو يطلقون عليه اسم "ترامب المناطق الاستوائية".

وجاء الإعلان عن الرسوم الأميركية في وقت متأخر من مساء أمس بعد تحقيق أجراه مكتب الممثل التجاري الأميركي، اتهم فيه البرازيل بانتهاك قواعد التجارة الحرة ومنها التساهل في تطبيق قوانين مكافحة الفساد وفرض تعريفات جمركية غير عادلة، رغم تحقيق الولايات المتحدة فائضا تجاريا كبيرا مع البرازيل منذ سنوات.

وقال الممثل التجاري الأميركي، جيمسون جرير، إنه والرئيس ترامب عقدا اجتماعات "بناءة" مع لولا ومسؤولين برازيليين آخرين، مضيفا "لا تزال هناك خلافات جوهرية بيننا بشأن حل القضايا التي كشف عنها هذا التحقيق".

من ناحيته، أشار لولا اليوم إلى أسباب أخرى لاقتراح فرض تعرفات جمركية أميركية باهظة. ولأول مرة، حدد الرئيس البرازيلي اسم مسؤول أميركي باعتباره عقبة أمام علاقاته مع ترامب، وهدد مجددا بالرد بالمثل.

وقال لولا: "تحدثت مع الرئيس ترامب لمدة ثلاث ساعات، وهذا الشخص ماركو روبيو رئيس وزارة الخارجية، إنه معاد للأميركيين اللاتينيين.. إنه عدو لدود لكوبا وعدو لدود للكثير من دول أمريكا اللاتينية. وقلت لترامب إنه (روبيو) لا يحب البرازيل".