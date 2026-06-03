وأظهر مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري مشتريات ارتفاع الخدمات العامة في الصين إلى 54.4 نقطة في مايو من 52.6 نقطة في أبريل، ليظل فوق عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.

وجاءت القراءة متوافقة بشكل عام بعد مسح رسمي صدر يوم الأحد، والذي أظهر عودة نشاط الخدمات إلى النمو بعد انكماشه في أبريل. ويغطي المسحان عينات مختلفة.

ونمت الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر، مدعومة بتحسن الطلب والابتكار في الأعمال واكتساب عملاء جدد. وعادت أعمال التصدير الجديدة إلى النمو بعد انكماشها في أبريل.

وأضاف مقدمو الخدمات وظائف للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، استجابة لارتفاع الأعمال المعلقة.

وتسارع تضخم تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2024، مدفوعا بارتفاع أسعار النفط والوقود وزيادة تكاليف المشتريات وارتفاع الأجور.

وظلت ثقة الشركات بشأن النشاط خلال العام المقبل إيجابية.

وارتفع مؤشر الإنتاج المركب إلى 54.0 في مايو من 53.1 في أبريل.