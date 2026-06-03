بين توقعات ببلوغه مستويات قد تلامس 15 ألف دولار للطن، وتحذيرات من فجوة متنامية بين العرض والطلب تمتد آثارها حتى العقود المقبلة، يتحول المعدن الأحمر من مادة صناعية تقليدية إلى مؤشر حساس لنبض الاقتصاد العالمي، ومرآة مباشرة للتحول الطاقي والرقمي الذي يعيد رسم خرائط النمو العالمي.

من المتوقع أن يؤدي عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار النحاس، بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي"، بناءً على تحليلات محللي سيتي، الذين أصبحوا متفائلين بشأن المعدن لأول مرة في عام 2026.

يقول محللو سيتي في مذكرة مطلع الأسبوع:

من المتوقع وصول سعر النحاس إلى 14500 دولار للطن المتري الشهر المقبل و15000 دولار للطن المتري في غضون عام.

تشير توقعاتنا إلى زيادة تتجاوز 10 بالمئة في سعر النحاس خلال عام واحد، مقارنةً بسعر قياسي لثلاثة أشهر بلغ 13,636 دولارًا للطن، وذلك وفقًا لبيانات بورصة لندن للمعادن.

ومن المنتظر أن تقرر الولايات المتحدة في نهاية الشهر المقبل ما إذا كانت ستفرض رسوماً جمركية على واردات النحاس المكرر. وقد أسهم عدم اليقين بشأن هذا القرار في دعم سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن، حيث تستمر مخزونات الولايات المتحدة من المعدن في التزايد.

وكتب محللو سيتي: "نتوقع المزيد من الغموض الاستراتيجي من جانب صناع السياسات الأميركيين بدلاً من إعلان نهائي عن فرض تعريفة جمركية، ونعتقد بأن الإدارة لن تفرض تعريفة جمركية على النحاس المكرر، لكنها ستتجنب التصريح بذلك بشكل قاطع لزيادة الحوافز للحفاظ على مخزون النحاس الزائد في الولايات المتحدة".

وأضافوا أن عدم وضوح التعريفات الجمركية المحتمل بعد يونيو قد يصبح عائقاً أمام الأسعار، لكن "التوقعات المادية الداعمة وتوقعنا لإعادة فتح هرمز بحلول الصيف" من شأنها أن تعوض أي تأثير سلبي.

في حين أن أسعار النحاس مرتفعة مقارنة بالمعايير التاريخية، حذرت سيتي من أن المعدن لا يزال عرضة لمخاطر هبوطية حادة ناتجة عن وضع "مستمر وغير مستقر" في الشرق الأوسط. وأضاف المحللون: "بالإضافة إلى ذلك، فإن مستويات مخزون النحاس واستهلاك الاستخدام النهائي لا تزال حساسة لأسعار الفائدة والتوقعات".

محدودية العرض وقوة الطلب

من جانبه، يقول مدير مركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، طارق الرفاعي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

الارتفاعات التي تشهدها أسعار النحاس تعود إلى مزيج من محدودية العرض وقوة الطلب الهيكلي على المعدن، في وقت أصبح فيه النحاس أحد أهم الموارد الاستراتيجية المرتبطة بالتحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.

جانب العرض يواجه تحديات متزايدة، تتمثل في تراجع جودة الخام في عدد من المناجم الكبرى، وتأخر إصدار التراخيص اللازمة للتوسع في الإنتاج، إلى جانب اضطرابات تشغيلية تعرقل دخول طاقات إنتاجية جديدة إلى السوق بالسرعة المطلوبة.

بينما الطلب على النحاس يستند إلى مجموعة من الاتجاهات طويلة الأجل التي تتزامن في الوقت نفسه، من بينها التوسع السريع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والنمو المتواصل لسوق المركبات الكهربائية، والاستثمارات الضخمة في مشروعات الطاقة المتجددة، وتحديث شبكات الكهرباء، فضلاً عن زيادة الإنفاق الدفاعي واتجاه العديد من الدول إلى إعادة توطين الصناعات التحويلية.

ويشير الرفاعي إلى أن السيناريو المتوقع يتمثل في استمرار هذه العوامل في خلق فجوة بين العرض والطلب خلال السنوات المقبلة، وهو ما من شأنه دعم بقاء أسعار النحاس عند مستويات مرتفعة وربما تسجيل قمم جديدة.

في المقابل، يلفت إلى وجود بعض العوامل التي قد تحد من وتيرة الصعود؛ أبرزها احتمال أن يكون جزء من الطلب الحالي ناتجاً عن عمليات تخزين احتياطية مرتبطة بالسياسات التجارية والتعريفات الجمركية، إضافة إلى احتمالات تباطؤ الاقتصاد الصيني، فضلاً عن اتجاه بعض الصناعات إلى استبدال النحاس بالألومنيوم في عدد من التطبيقات مع استمرار ارتفاع الأسعار.

ويؤكد أن النحاس لم يعد مجرد معدن مرتبط بصناعة السيارات الكهربائية، بل تحول إلى عنصر أساسي في الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية للطاقة والسياسات الصناعية الحديثة، وهو ما يفسر توقعات العديد من المؤسسات والمحللين باستمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة على المدى الطويل، حتى مع احتمالية حدوث تصحيحات أو تراجعات مؤقتة على المدى القصير.

مؤشر على صحة الاقتصاد

ورفع محللو غولدمان ساكس يوم الاثنين توقعاتهم لسعر النحاس بنهاية العام إلى 13,735 دولاراً للطن المتري، بعد أن كان 12,465 دولاراً.

يُعتبر الطلب على النحاس مؤشراً على صحة الاقتصاد.

يُعدّ هذا المعدن الأساسي بالغ الأهمية في منظومة التحول الطاقي، وهو عنصر أساسي في تصنيع السيارات الكهربائية وشبكات الطاقة وتوربينات الرياح.

تتطلب الكهربة وتوسيع الشبكة وإنشاء مراكز البيانات كميات كبيرة من النحاس لتوصيل الأسلاك ونقل الطاقة والبنية التحتية للتبريد.

ويشار إلى أن العام الماضي شهد أكبر ارتفاع سنوي في أسعار المعدن منذ العام 2009، مدفوعاً باضطرابات في سلاسل التوريد، وضعف الدولار الأمريكي، وتحسن التوقعات بشأن النمو الاقتصادي الصيني، فضلاً عن الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، بحسب الشبكة الأميركية.

عوامل داعمة للأسعار

من جانبها، تقول أستاذة الاقتصاد والطاقة بالقاهرة، الدكتورة وفاء علي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

التوقعات تشير إلى صعود النحاس نحو مستويات قد تصل إلى 15 ألف دولار للطن، في ظل تزايد الفجوة بين العرض والطلب على المعدن.

الأسواق العالمية تشهد نقصاً في المعروض مقابل زيادة قوية في الطلب مدفوعة بالطفرة المتسارعة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتوسع الكبير في مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية والتجارية التي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.

وتشير إلى أن الطلب الهيكلي على النحاس يشهد نمواً متسارعاً نتيجة الحاجة المتزايدة لمراكز البيانات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي قد تؤدي لاستهلاك ما يقرب من 1.1 مليون طن سنوياً من كابلات النحاس، فضلاً عن احتياجات البنية التحتية لقطاع الطاقة.

في المقابل، توضح أن جانب الإنتاج يواجه تحديات متزايدة، مع تراجع إنتاج المناجم في دول رئيسية مثل تشيلي وبيرو، إلى جانب مشكلات التعدين وانخفاض هوامش الربحية، وهو ما دفع بعض المصاهر الصينية إلى تقليص الإنتاج أو إيقاف بعض خطوط التشغيل حفاظاً على الاستقرار المالي.

وتؤكد أن التوسع العالمي في صناعة السيارات الكهربائية، إلى جانب النمو المتواصل في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يرفع الطلب على النحاس باعتباره أحد المعادن الأساسية في عمليات التحول الطاقوي.

وتلفت إلى أن "قوة المضاربات واتجاه بعض المنتجين إلى بناء مخزونات استراتيجية يعززان الضغوط على السوق".

تأثير طفرة الـ AI

وبرزت أهمية النحاس خلال السنوات الخمس الماضية، حيث صنّفته العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية عام 2025، ضمن المعادن الحيوية. وهذا التصنيف له ما يبرره، فالنحاس هو شريان الحياة الذي يربط بين الآلات المادية، والذكاء الرقمي، والتنقل، والبنية التحتية، والاتصالات، وأنظمة الأمن.

كل هذا -وفق تقرير لـ "ستاندرد آند بورز غلوبال" جعل من توافر هذا المعدن في المستقبل مسألة ذات أهمية استراتيجية بالغة.

تُشير دراسة شاملة أجرتها المؤسسة إلى مسار تحوّلي في الطلب على النحاس، متوقعةً ارتفاعاً كبيراً من 28 مليون طن متري في عام 2025 إلى 42 مليون طن متري بحلول عام 2040، أي بزيادة قدرها 50 بالمئة تُبرز الدور المحوري لهذا المعدن في العديد من المجالات التكنولوجية والاقتصادية.

ومع ذلك، يواجه تلبية الطلب المتزايد على النحاس عقبات كبيرة في الإمدادات، سواءً فوق سطح الأرض أو تحتها. وتتوقع الدراسة عجزاً محتملاً في النحاس يصل إلى 10 ملايين طن متري بحلول عام 2040 في حال عدم وجود توسع حقيقي في الإمدادات. هذا النمو في الطلب، ومعالجة التحديات المُلحة التي تُعيق تلبيته، هو محور هذا التقرير.

ووفق التقرير، يتزايد الطلب على النحاس عبر أربعة محاور، يُسهم كل منها في زيادة الطلب عليه. أحدث هذه المحاور هو محور لم يكن واضحاً قبل أربع سنوات، ولكنه اليوم بارزٌ للغاية في التحولات العالمية التي طرأت على العمل والحياة على حدٍ سواء؛ وهو الذكاء الاصطناعي.

مع أن تطوير الذكاء الاصطناعي مستمر منذ فترة طويلة، إلا أنه لم يحقق انتشاراً واسعاً إلا في نوفمبر 2022، مع إطلاق ChatGPT .

أدى ذلك إلى انطلاق "سباق الذكاء الاصطناعي"، الذي يعتمد بشكل كبير على الطاقة الكهربائية.

أدى هذا النمو الهائل للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات إلى ظهور اتجاه جديد ومتزايد بسرعة للطلب على النحاس.

تستهلك مراكز البيانات كميات هائلة من الكهرباء، ويؤدي انتشارها إلى استثمارات ضخمة في كل من الاستخدام المباشر للنحاس (لتوصيل الطاقة والتبريد والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات) وفي البنية التحتية لشبكة الكهرباء التي تدعمها.

بحلول عام 2030، قد ترتفع نسبة مراكز البيانات وحدها من 5 بالمئة إلى 14 بالمئة من الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة، مع كون النحاس عاملاً تمكينياً حاسماً طوال هذه العملية.

المعدن الخفي للذكاء الاصطناعي

حول تأثير طفرة الـ AI على الطلب على النحاس، يتحدث خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بجامعة سان هوزه الحكومية في كاليفورنيا، الدكتور أحمد بانافع، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، مشدداً على أن:

هناك علاقة مباشرة ومتنامية بين الثورة الحالية في تقنيات الذكاء الاصطناعي وارتفاع الطلب العالمي على النحاس، إلى درجة دفعت العديد من المحللين إلى وصف النحاس بأنه "المعدن الخفي للذكاء الاصطناعي".

الذكاء الاصطناعي لا يعتمد فقط على الرقائق الإلكترونية المتقدمة ومعالجات الحوسبة عالية الأداء، بل يحتاج أيضاً إلى بنية تحتية ضخمة تشمل مراكز بيانات عملاقة، وشبكات كهرباء متطورة، وأنظمة تبريد واتصالات متقدمة، وجميعها تعتمد بشكل أساسي على النحاس باعتباره أحد أهم المعادن المستخدمة في نقل الطاقة والبيانات.

مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تتطلب كميات هائلة من الأسلاك والكابلات والمحولات الكهربائية المصنوعة من النحاس، كما أن استهلاكها للطاقة يفوق بكثير استهلاك مراكز البيانات التقليدية، ما يرفع الطلب على البنية التحتية الكهربائية المرتبطة بها.

ويشير إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل مايكروسوفت وغوغل وميتا وأمازون تستثمر مليارات الدولارات في إنشاء مراكز بيانات جديدة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يستلزم توسيع شبكات الكهرباء وخطوط النقل والمحولات، الأمر الذي يزيد من الطلب على النحاس بصورة ملحوظة.

ويلفت بانافع إلى أن الخوادم المستخدمة في تدريب وتشغيل النماذج الذكية المتقدمة تحتاج إلى أنظمة تبريد وطاقة معقدة تحتوي على كميات كبيرة من النحاس، ما يجعل هذا المعدن عنصراً أساسياً في منظومة الذكاء الاصطناعي الحديثة.

كما يوضح أن التقديرات الدولية تشير إلى نمو قوي في الطلب على النحاس خلال العقود المقبلة، حيث تتوقع مؤسسات بحثية عالمية ارتفاع الطلب العالمي بنحو 50 بالمئة بحلول عام 2040، فيما قد تمثل تطبيقات ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي نسبة متزايدة من هذا الطلب خلال السنوات القادمة.

ويؤكد أن التحدي لا يقتصر على زيادة الطلب فحسب، بل يمتد إلى محدودية المعروض العالمي، إذ يستغرق تطوير مناجم نحاس جديدة ما بين 10 و20 عاماً، بالتزامن مع تراجع جودة الخام في عدد من المناجم القائمة ووجود تحديات بيئية وتنظيمية تؤخر إطلاق مشروعات التعدين الجديدة.