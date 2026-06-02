وأشار أبيل في إعلان الصفقة إلى أنه يعتزم دمج تايلور موريسون مع أنشطة بناء المنازل التقليدية القائمة بالفعل لدى بيركشاير، والتي تندرج ضمن شركة "كلايتون هومز" التابعة لها.

وعلى مدى ستة عقود تحت قيادة بافيت، تعهدت بيركشاير عموما بترك الشركات التي تستحوذ عليها تعمل باستقلالية، مع السماح لمديريها بمواصلة إدارة العمليات اليومية بالطريقة نفسها.

وكتب أبيل: "نتوقع بمرور الوقت توحيد عملياتنا في مجال بناء المنازل التقليدية ضمن منصة موحدة، بما يمكننا من تحقيق حلم تملك المنازل لعدد أكبر من الأمريكيين".

وإلى جانب "كلايتون هومز"، المتخصصة في المنازل الجاهزة والتي تمتلك أيضا وحدة لبناء المنازل التقليدية، تملك بيركشاير هاثاواي عددا من الشركات الأخرى المرتبطة بقطاع الإسكان، من بينها شركة "بنجامين مور" للدهانات وشركة "شو فلورز" المتخصصة في الأرضيات.

ولم يتضح بعد إلى أي مدى قد يمضي أبيل في دمج أو إعادة هيكلة عشرات الشركات التي تمتلكها بيركشاير.

وتشمل هذه الاستثمارات مجموعة من شركات التأمين، وشركات صناعية كبرى، فضلا عن عدد من شركات التجزئة والخدمات في قطاعات الطيران الخاص والمطاعم والمجوهرات. غير أن أبيل يُعرف بأنه مدير أكثر تدخلا ونشاطا في الإدارة مقارنة بما كان عليه بافيت.