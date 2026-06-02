فقد أفصحت شركة "ستراتيجي"، المعروفة سابقاً باسم "مايكروستراتيجي"، عن بيع 32 وحدة من بيتكوين مقابل نحو 2.5 مليون دولار خلال الفترة بين 26 و31 مايو، وفق إفصاح تنظيمي للشركة.

وجاءت الخطوة لتسجل أول عملية بيع لبيتكوين من جانب الشركة منذ أواخر عام 2022، بعدما اشتهرت خلال السنوات الماضية بتبني استراتيجية تقوم على شراء العملة المشفرة والاحتفاظ بها، ما جعلها واحدة من أكبر الشركات المالكة لبيتكوين في العالم.

وعقب الإعلان، تراجع سهم الشركة بنحو 6 بالمئة خلال التداولات، بينما تعرضت بيتكوين لضغوط إضافية وسط حالة من الحذر في أسواق الأصول المشفرة، حيث انخفض سعر البيتكوين بنسبة 2 بالمئة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 13 أبريل.

ويقل سعر البيتكوين حاليا بأكثر من 42 بالمئة عن أعلى مستوى له على الإطلاق والذي تجاوز 126,000 دولار.

ورغم عملية البيع، لا تزال "ستراتيجي" تحتفظ بنحو 843,706 وحدات من بيتكوين، بقيمة تتجاوز 60 مليار دولار وفق الأسعار الحالية، ما يجعل الصفقة محدودة التأثير على حجم حيازاتها الإجمالي.

ويرى مراقبون أن أهمية الخطوة لا تكمن في حجم البيع، بل في دلالتها الرمزية، إذ تأتي بعد سنوات من تمسك رئيس مجلس الإدارة التنفيذي مايكل سايلور بمبدأ عدم بيع بيتكوين.

غير أن الشركة أشارت في الأشهر الأخيرة إلى إمكانية إدارة حيازاتها بصورة أكثر مرونة إذا كان ذلك يخدم التزاماتها المالية أو مصالح المساهمين.