وقالت أنثروبيك، أمس الاثنين، إنها قدمت ملفا سريا إلى هيئة الأوراق المالية والتداول الأميركية بشأن الطرح العام الأولي لأسهمها في السوق.

وأضافت الشركة في إيجاز صحفي "هذا يعطينا خيار الطرح العام بعد انتهاء هيئة الأوراق المالية والتداول من مراجعة الملف... تنفيذ الطرح العام الأولي المقترح يتوقف على أحوال السوق وعوامل أخرى".

وقالت أنثروبيك إنها لم تحدد كمية الأسهم التي ستطرحها ولا سعر الطرح.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أنثروبك جمع تمويلات جديدة بقيمة 65 مليار دولار، على أساس أن قيمتها السوقية تبلغ 965 مليار دولار، وهو ما يجعل الشركة البالغ عمرها 5 سنوات والمطورة لتطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي كلود إحدى أكبر الشركات الناشئة من حيث القيمة السوقية.

وأدى إعلان أنثروبيك عن نتيجة جولة التمويل الأخيرة إلى تفوقها على منافستها الرئيسية، أوبن إيه.آي المطورة لتطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي تشات جي.بي.تي من حيث القيمة السوقية والإيرادات.

وأعلنت أنثروبيك أنها تحقق حاليا إيرادات سنوية تبلغ 47 مليار دولار من بيع تقنيتها لعملائها من الأفراد والمؤسسات الذين يستخدمون برنامج كلود لكتابة البرامج وإنجاز مهام أخرى نيابة عنهم.

تأسست أنثروبيك عام 2021 على يد مسؤولين سابقين في أوبن إيه.آي، ومن المتوقع طرح أسهم الشركتين، إلى جانب شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك والمتخصصة في الصواريخ والذكاء الاصطناعي، في البورصة.

ومع ذلك، لا تزال نفقات الشركات الثلاث تفوق إيراداتها مما يثير مخاوف من فقاعة في سوق أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.