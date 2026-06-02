حضر الإطلاق غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعبدالله سالم النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية ، وعماد أبو حلتم رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأردنية ، ومازن الوظائفي المدير التنفيذي لبورصة عمان وسارة الطراونة المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية وعدد من مدراء البنوك الأردنية وشركات الوساطة المالية وممثلي مؤسسات سوق رأس المال وشركات الوساطة المالية.

يأتي تفعيل الربط الإلكتروني في إطار تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وانسجاماً مع توجهات تطوير الأسواق المالية الإقليمية وتعزيز التكامل بينها، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق المالية من خلال التداول البيني بين السوقين بواسطة شركات الوساطة المالية.

واستُهل الحفل بعرض فيديو تعريفي لمؤسسات سوق رأس المال الأردني وسوق أبوظبي للأوراق المالية ومنصة "تبادل"، تلاه عدد من الكلمات الرسمية.

وأكد عماد أبو حلتم، أن تفعيل الربط الإلكتروني بين السوقين يشكل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التكامل بين الأسواق المالية العربية، وتنفيذاً لتوجه حكومتي البلدين الشقيقين وتجسيداً لعمق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية الراسخة بينهما.

وأوضح أن مشروع الربط الالكتروني مع سوق أبوظبي للأوراق المالية سيسهم في تعزيز السيولة، ورفع كفاءة الأسواق المالية، وتوفير فرص استثمارية أوسع للمستثمرين في كلا البلدين.

من جانبه، أشار عبدالله سالم النعيمي، إلى أن منصة "تبادل" تمثل نموذجاً متقدماً للتكامل بين الأسواق المالية، وتسهم في تسهيل وصول المستثمرين وشركات الوساطة إلى الأسواق الأعضاء ضمن بيئة تداول متطورة وآمنة، بما يعزز من جاذبية الأسواق المالية في المنطقة.

بدوره، قال مازن الوظائفي، إن تفعيل الربط الإلكتروني مع سوق أبوظبي للأوراق المالية يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية بما يخدم مصلحتهما وتنفيذاً للأهداف الاستراتيجية التي تسعى البورصة إلى تحقيقها، وذلك بتعزيز الانفتاح على الأسواق المالية الإقليمية والعالمية وتبادل الخبرات، إضافة إلى تعزيز سيولة وعمق السوق المالي من خلال تسهيل عملية تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية إلى السوق.

وأكدت سارة الطراونة، أن تفعيل الاتفاقية يتيح للمستثمرين التداول بين السوقين بسهولة وكفاءة ضمن إطار قانوني وتنظيمي متكامل، مع ضمان تنفيذ عمليات التسوية والتقاص وخدمات ما قبل وبعد التداول بأعلى درجات الدقة والموثوقية.

وعلى هامش حفل الإطلاق، تم قرع جرس بدء جلسة التداول إيذاناً ببدء التشغيل الرسمي للربط الإلكتروني بين بورصة عمان وسوق أبوظبي للأوراق المالية، في خطوة تجسد مستوى التعاون والتكامل بين الجانبين، وتعكس التوجه نحو تعزيز الانفتاح على الأسواق المالية الإقليمية وتطوير البنية التحتية الرقمية لأسواق رأس المال، وتخلل ذلك تنفيذ أول صفقة بين الطرفين.

تُعد منصة "تبادل"، التي أطلقها سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2022، إحدى المبادرات الرائدة الهادفة إلى توفير ربط بيني بين الأسواق الأعضاء، وتسهيل الوصول المتبادل إليها من قبل شركات الوساطة المالية، بما يمكّن المستثمرين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والتداول في الأسواق الأعضاء بكل سهولة وكفاءة ضمن إطار تنظيمي وتشغيلي متكامل.

تضم المنصة في عضويتها كلا من بورصة مسقط، وبورصة البحرين، وبورصة أستانا الدولية، وبورصة كازاخستان، وسوق أرمينيا للأوراق المالية، إضافة إلى بورصة عمّان وسوق أبوظبي للأوراق المالية

تجدر الإشارة إلى أن بورصة عمّان ومركز إيداع الأوراق المالية كانتا قد وقعتا قبيل نهاية 2024، في أبوظبي اتفاقية الربط الإلكتروني مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، بهدف الانضمام إلى منصة "تبادل"، التي تضم في عضويتها مجموعة من البورصات العربية والآسيوية، بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك وتطوير الأسواق المالية ورفع كفاءتها وتوسيع الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين في البلدين.