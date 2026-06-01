وأوضحت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية الاثنين، أن المشروع سيقام على مساحة 12.8 مليون متر مربع وسيضم نحو 43 ألف وحدة سكنية ومن المتوقع أن يستوعب نحو 250 ألف نسمة عند اكتماله. ويضم كذلك مساحات بنائية غير سكنية تشمل أصولا تجارية وإدارية. وستتم إقامة المشروع في موقع استراتيجي بالمدينة المالية والاقتصادية يتميز بقربه الشديد من مطار بغداد الدولي.

وصدرت الإجازة عن الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق لصالح شركة (طلعت مصطفى بغداد).

وعلقت المجموعة في الإفصاح بالقول إن المشروع يمثل "محطة مهمة في استراتيجية التوسع الإقليمي".

وتوقعت أن يحقق المشروع إجمالي مبيعات تراكمية 18.8 مليار دولار، بالإضافة إلى إيرادات متكررة سنوية تقدر بنحو 108 ملايين دولار عند اكتماله من الأصول الإيجارية والفندقية مع هامش إجمالي متوقع يبلغ نحو 20 بالمئة.

وأوضحت المجموعة أنه من المتوقع أن تمتد فترة تطوير المشروع لنحو 16 عاما مع بيع كامل وحداته خلال 12 عاما.