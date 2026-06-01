هوانغ فند المخاوف السائدة واصفا إياها بالروايات غير المنطقية، وموضحا أن الشركات التي تبنت التقنيات الذكية قامت بتوسيع طواقمها بدلا من تقليصها.

وفي كلمته خلال مؤتمر "سيرفيس ناو 2026"، رفض الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا رفضا قاطعا فكرة أن الذكاء الاصطناعي سيُفقد الناس وظائفهم، واصفًا هذه الفكرة بأنها خاطئة وغير منطقية.

واختتم بالقول إن الخطر الحقيقي لا يكمن في التكنولوجيا نفسها، بل في المنافسة مع أشخاص يتقنون استخدام أدواتِها.

يذكر أن إنفيديا تتوقع إيرادات بنحو 91 مليار دولار في الربع الحالي مدفوعةً بالطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وأصبحت إنفيديا واحدة من أكبر المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي عالميا، حيث تستخدم شرائح مراكز البيانات التابعة لها في تشغيل جزء كبير من التوسع السريع في القطاع.

وارتفعت القيمة السوقية للشركة أكثر من 15 مرة خلال السنوات الخمس الماضية لتصل إلى نحو 5.6 تريليون دولار الشهر الماضي، ما يجعلها الشركة الأعلى قيمة في العالم.