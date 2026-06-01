ووفقًا لتقرير صادر عن إس آند بي غلوبال موبيليتي، ارتفعت حصة سامسونغ في سوق رقائق ذاكرة السيارات العالمية إلى 40 بالمئة العام الماضي، مقارنةً بـ 35 بالمئة في عام 2024.

وفي الفترة نفسها، انخفضت حصة مايكرون في السوق إلى 36 بالمئة من 40 بالمئة، لتحتل بذلك المركز الثاني.

ويعود جزء من مكاسب سامسونغ إلى توسع حضورها في الصين، إحدى أسرع أسواق السيارات نموًا في العالم.

وأشار مراقبو السوق إلى أن سامسونغ للإلكترونيات استفادت من الطلب المتزايد على رقائق الذاكرة المتطورة، مع انتشار أنظمة القيادة الذاتية على نطاق أوسع، ومع ازدياد تطور أنظمة المعلومات والترفيه داخل المركبات بشكل متسارع في مختلف فئات السيارات.

وتُعرف شركة تصنيع الرقائق الكورية الجنوبية سامسونغ للإلكترونيات بأنها تزوّد كبرى الشركات برقائق الذاكرة المخصصة للسيارات، ومن بين عملائها الرئيسيين كوالكوم، وبوش، وتسلا، ودينسو.