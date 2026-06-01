وتشير بيانات مبيعات التجزئة لشهر أبريل من الصين وأوروبا الغربية إلى وجود تقديرات هبوطية بنحو مليوني برميل يوميا على توقعات غولدمان ساكس المتحفظة بالفعل للطلب على النفط في أبريل، مما يمكن أن يعني خفض توقعاته لسعر خام برنت بنحو عشرة دولارات للبرميل.

وأوضح البنك أن ضعف الطلب على المواد الأولية للبتروكيماويات في أنحاء آسيا ينعكس على انخفاض معدلات الاستخدام في مصانع الإيثيلين، وتراجع الإنتاج الصناعي في قطاع الكيماويات في الصين واليابان.

وأشار إلى نزول قدره 150 ألف برميل يوميا في الطلب الهندي على النفتا وغاز البترول المسال خلال شهر أبريل على أساس سنوي.

وقال إن مؤشرات استهلاك وقود المركبات لا تزال ضعيفة في الصين وعدة دول أوروبية، على الرغم من أن الطلب يبدو متينا في الولايات المتحدة والهند.

وأصبحت السوق أكثر تفاؤلا بشأن احتمالات التوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى تقليص المستثمرين لمراكزهم ومواصلة تراجع المخزونات المادية قبل إعادة الفتح المتوقعة لمضيق هرمز.