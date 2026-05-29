وكانت بلومبرغ قد أفادت في أبريل الماضي بأن الشركة تسعى إلى تقييم يتجاوز تريليوني دولار، إلا أن المشاورات مع المستثمرين والمستشارين دفعت إلى خفض التقديرات الأولية، وفقاً لوكالة بلومبرغ نيوز.

وبحسب المصادر، فإن تفاصيل الطرح، بما في ذلك حجم الاكتتاب والتقييم النهائي، قد تتغير قبل التسعير الرسمي بناءً على طلب المستثمرين وظروف السوق.

أكبر اكتتاب مرتقب

وتسعى سبيس إكس إلى جمع ما يصل إلى 75 مليار دولار من خلال الاكتتاب، وهو ما قد يجعله أكبر طرح عام أولي على الإطلاق.

وتشير وثائق الطرح التي قدمتها الشركة في 20 مايو إلى تحول كبير في نموذج أعمالها، إذ لم تعد تركز فقط على الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام وخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، بل توسعت نحو خدمات وبنية تحتية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتتحدث الشركة، وفق الوثائق، عن خطط مستقبلية تشمل مراكز بيانات مدارية، وسوقاً إجمالية محتملة تقدر بنحو 28.5 تريليون دولار.

موعد الطرح والتداول

ومن المتوقع أن تبدأ سبيس إكس الترويج الرسمي للاكتتاب اعتباراً من 4 يونيو، على أن يتم التسعير في وقت مبكر من 11 يونيو، بحسب بلومبرغ نيوز. إلا أن المصادر أشارت إلى أن الجدول الزمني قد يتغير لعدة أيام.

كما أوضحت المصادر أن الشركة قد ترفع تقييمها المستهدف مجدداً إذا أظهر المستثمرون طلباً قوياً خلال مرحلة التسويق.

الإيرادات والخسائر

سجلت سبيس إكس إيرادات بلغت 18.7 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة مع 14 مليار دولار في العام السابق.

لكن الشركة تحولت من تحقيق أرباح بقيمة 791 مليون دولار في 2024 إلى تسجيل خسائر بلغت 4.94 مليار دولار خلال العام الماضي، وفقاً لوثائق الطرح.

توسع في الذكاء الاصطناعي

وكانت الشركة قد أعلنت في فبراير استحواذها على شركة xAI التابعة لإيلون ماسك، والتي تضم روبوت الدردشة "Grok" ومنصة X.

وقالت بلومبرغ إن الصفقة منحت سبيس إكس حينها تقييماً بلغ تريليون دولار، بينما بلغت قيمة xAI نحو 250 مليار دولار.

ويقود عملية الطرح عدد من البنوك الكبرى، بينها غولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، وبنك أوف أميركا وسيتي غروب وجيه بي مورغان، إلى جانب 18 بنكاً آخر.

ومن المنتظر أن يتم إدراج الشركة، المعروفة رسمياً باسم Space Exploration Technologies Corp (شركة سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز)، في بورصتي ناسداك وناسداك تكساس تحت الرمز "SPCX".