وكشفت الإحصاءات الأولية للتعداد السكاني لليابان، الذي يُنشر مرة كل خمس سنوات، عن انخفاض عدد السكان إلى 123 مليون نسمة في عام 2025، أي أقل بأكثر من ثلاثة ملايين نسمة عن آخر تعداد أُجري عام 2020.

وهذا أكبر انخفاض منذ عام 1920، تاريخ بدء التعداد السكاني الذي يُجرى مرتين كل عقد، ويفوق بثلاثة أضعاف الانخفاض المسجّل بين عامَي 2015 و2020.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا للصحافيين إن "البيانات أكدت مجددا أن التراجع السكاني في بلادنا يتفاقم".

وتُسجل اليابان أحد أدنى معدلات المواليد في العالم، عدا عن شيخوخة سكانها.

وبينما تُطرح الهجرة غالبا كحلّ لمشكلة الانكماش الديموغرافي في اليابان، تُطالب رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحدّ من تدفق الأجانب.

وأظهرت البيانات الرسمية في 2025 انخفاض عدد المواليد في اليابان للعام العاشر على التوالي مع بلوغ إجمالي عدد المواليد 705 آلاف و809.

وبذل المسؤولون في الحكومات المركزية والمحلية خلال السنوات الأخيرة جهودا لم تحقق نجاحا يُذكر لتشجيع الزواج والإنجاب، من خلال إجراءات شملت إطلاق تطبيقات للمواعدة وزيادة مخصّصات رعاية الأطفال ودعم إجازات الأبوين.