في الوقت نفسه جاءت القراءة المعدلة لنمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأول أقل من القراءة السابقة التي أشارت إلى نمو الاقتصاد بمعدل 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

في الوقت نفسه جاء معدل النمو وفقا للبيانات المعدلة أقل كثيرا من توقعات المحللين التي كانت 2 بالمئة بحسب وكالة رويترز.

ونما الاقتصاد بمعدل 0.5 بالمئة في الربع الرابع. ويعكس خفض تقدير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول تعديلات تنازلية في استثمارات المخزون والإنفاق الاستهلاكي.

وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن انخفاض معدل النمو عن التقديرات السابقة يعود إلى انخفاض وتيرة نمو الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري خلال الشهور الأولى من العام الحالي.