وذكرت الوزارة أمس الخميس أن مبيعات المساكن الجديدة تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 6.2 بالمئة إلى ما يعادل 622 ألف مسكن سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 3.4 بالمئة إلى ما يعادل 663 ألف مسكن سنويا خلال مارس وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات بنسبة 2.9 بالمئة إلى ما يعادل 662 ألف مسكن سنويا، مقابل 682 ألف مسكن في الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

جاء هذا التراجع الحاد، نتيجة الانخفاض الكبير للمبيعات في الغرب الأوسط الأميركي حيث انخفضت بنسبة 25 بالمئة.

كما تراجعت المبيعات في الشمال الشرقي، بنسبة 12.9 بالمئة وفي الجنوب بنسبة 9.8 بالمئة، في حين زادت المبيعات في الغرب بنسبة 18.7 بالمئة .

وأشار تقرير وزارة التجارة إلى أن عدد المساكن الجديدة المعروضة للبيع خلال أبريل الماضي كان 489 ألف وحدة بزيادة نسبتها 1.7 بالمئة عن مارس، حيث سجل 481 ألف مسكن، لكنه تراجع بنسبة 2.2 بالمئة عن الرقم المسجل في أبريل من العام الماضي وكان 500 ألف مسكن.

في الوقت نفسه بلغ متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال أبريل الماضي 422.5 آلاف دولار للوحدة بارتفاع نسبته 8 بالمئة عن الشهر السابق وكان 391.1 ألف دولار وبارتفاع نسبته 2.2 بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي حيث كان السعر 413.6 ألف دولار للوحدة.