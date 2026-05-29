ومن شأن هذا التقييم الجديد الذي جاء بعد جولة تمويل من السلسلة إتش أن يجعل أنثروبيك تتقدم على منافستها شركة أوبن إيه.آي، التي تم تقييمها آخر مرة بمبلغ 852 مليار دولار بعد التمويل في مارس.

وقالت أنثروبيك، أمس الخميس، "منذ جولة التمويل من السلسلة (جي) التي أطلقناها في فبراير، استمر اعتماد منتجاتنا في النمو عبر عملاء المؤسسات العالمية، وتجاوزت إيراداتنا 47 مليار دولار في وقت سابق من الشهر الجاري".

وبلغت قيمة أنثروبيك 380 مليار دولار في فبراير، بعد جمعها 30 مليار دولار.

وقادت سلسلة التمويل الحديثة ألتيميتر كابيتال، ودراجونير، وجرين أوكس، وسيكويا كابيتال. وشملت 15 مليار دولار من استثمارات سبق الالتزام بها من شركات تكنولوجيا عملاقة، من بينها خمسة مليارات دولار من أمازون.

وقالت أمازون في أبريل إنها تعتزم استثمار ما يصل إلى 25 مليار دولار في أنثروبيك في إطار التزام الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بإنفاق أكثر من 100 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة على خدمات الحوسبة السحابية التابعة لأمازون، علاوة على ثمانية مليارات دولار استثمرتها أمازون سابقا في الشركة.