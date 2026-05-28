وقالت لاغارد، خلال مؤتمر في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، إن التحدي لم يعد يقتصر على "ضمان استقلالية" البنوك المركزية، بل أصبح يتعلق بكيفية "حمايتها عندما تتعرض للاختبار".

وأضافت أمام مشاركين من بنوك مركزية ناطقة بالفرنسية من مناطق بينها الشرق الأوسط وغرب إفريقيا: "على البنك المركزي أن يكون قريباً بما يكفي من الدولة، لكنه مستقل بالقدر الكافي لمقاومة ضغوط اللحظة".

ضغوط متزايدة على البنوك المركزية

وتأتي تصريحات لاغارد في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن استقلالية البنوك المركزية، خصوصاً في الولايات المتحدة، حيث مارس الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطاً علنية على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

كما حذرت عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، هذا الشهر من "تآكل هادئ" لاستقلالية البنوك المركزية، مع ارتفاع مستويات الدين الحكومي وزيادة الضغوط للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة.

دروس من الاقتصادات الناشئة

وقالت لاغارد إن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة يمكن أن تتعلم من تجربة نظيراتها في الأسواق الناشئة، التي اعتادت العمل في ظروف أكثر تعقيداً وتقلباً.

وأضافت: "لدينا ما نتعلمه من خبراتكم أكثر مما لديكم لتتعلموه منا"، مشيرة إلى أن العديد من هذه المؤسسات واجهت منذ سنوات تحديات تتعلق بالمصداقية والضغوط السياسية والاقتصادية.

التضخم واستقلال القرار النقدي

وأشارت لاغارد إلى أن تجربة صدمات النفط ومرحلة الركود التضخمي خلال سبعينيات القرن الماضي أظهرت أهمية استقلالية البنوك المركزية، موضحة أن الدول التي تتمتع فيها المؤسسات النقدية باستقلال أقل غالباً ما تواجه معدلات تضخم أعلى.

وقالت إن هذه التجارب "أبرزت الحاجة إلى حماية قرارات السياسة النقدية من تأثير الدورات الانتخابية".

الثقة تحت الضغط

وحذرت رئيسة المركزي الأوروبي من أن تكرار الصدمات الاقتصادية وتراجع الثقة بالمؤسسات العامة، بما فيها البنوك المركزية، قد يؤثران على قدرتها في الحفاظ على المصداقية.

وأضافت: "حين تصبح قرارات السياسة النقدية مكلفة اقتصادياً ومثيرة للجدل سياسياً، تكون المصداقية أكثر أهمية... لكنها أيضاً تصبح الأصعب في الحفاظ عليها".