ويمثل هذا العدد نحو 9 بالمئة من إجمالي موظفي الشركة في فرنسا البالغ عددهم 17 ألف موظف.

وقال مدير الموارد البشرية لميشلان في فرنسا وجنوب أوروبا، أوليفييه فور-فوريس، لوكالة فرانس برس، إن عملية خفض الوظائف ستتم عبر برامج مغادرة طوعية، من دون اللجوء إلى تسريحات قسرية.

وأوضح أن نحو ثلثي الوظائف التي ستُلغى ستكون في الأقسام الإدارية، بينما سيطال الثلث المتبقي العمليات الصناعية.

ضغوط مستمرة على المصانع الفرنسية

وكانت "ميشلان" قد خفضت بالفعل نحو 1200 وظيفة خلال عام 2024، بالتزامن مع إغلاق مصنعين في فرنسا.

كما قال الرئيس التنفيذي للشركة، فلوران مينيغو، أمام لجنة برلمانية العام الماضي، إن مصانع المجموعة في فرنسا "تسجل خسائر".

وفي بيان رسمي، أشارت الشركة إلى أن فرنسا تعاني "تكاليف تشغيل مرتفعة"، لا سيما في ما يتعلق بالأجور والطاقة، إلى جانب "واحدة من أعلى مستويات الضرائب في الدول الصناعية".

تراجع الإيرادات

وعلى صعيد الأداء المالي، أعلنت "ميشلان" في الربع الأول من العام الجاري تراجع إيراداتها بنسبة 5.4 بالمئة إلى 6.2 مليار يورو، مع انخفاض أحجام مبيعات الإطارات بنسبة 1.4 بالمئة.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركات صناعية أوروبية ضغوطاً متزايدة مرتبطة بارتفاع تكاليف التشغيل وتباطؤ الطلب في بعض الأسواق.