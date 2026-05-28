وفي قرار كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى مجلس السياسة النقدية التابع لبنك كوريا على سعر الفائدة الرئيسية عند 2.5 بالمئة خلال اجتماعه لتحديد أسعار الفائدة في سول، وهو أول يرأسه محافظ بنك كوريا الجديد "شين هيون-سونغ"، الذي تولى منصبه الشهر الماضي.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذه هي المرة الثامنة على التوالي التي يقرر فيه البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حتى في ظل استمرار البنك المركزي في دورة التيسير النقدي.

بدأ بنك كوريا المركزي التيسير النقدي في أكتوبر 2024 وبلغ الخفض التراكمي في سعر الفائدة الرئيسية منذ ذلك الوقت 100 نقطة أساس لدعم النمو الاقتصادي، لكنه يبقي على السعر دون تغيير منذ يوليو 2025.

وقال الخبراء إن البنك المركزي سيغير مسار سياسته النقدية، حيث بدأت الآثار الاقتصادية للصراع المطول في الشرق الأوسط تظهر في الاقتصاد الكوري، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، مما أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية وتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية.

كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس التضخم بنسبة 2.6 بالمئة سنويا في أبريل، مسجلا أعلى مستوى له في 21 شهرا، بسبب ارتفاع تكاليف الوقود، ومدعوما بالصادرات القوية وسط دورة فائدة لأسواق أشباه الموصلات وتحسن الطلب المحلي بقيادة الحكومة.

كما رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم لهذا العام إلى 2.7 بالمئة من 2.2 بالمئة، مشيرا إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية في أعقاب الحرب الأميركية الإيرانية.

ولعام 2027، توقع البنك المركزي أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3 بالمئة مقارنة بـ 2.0 بالمئة في توقعاته السابقة.

رفع توقعات النمو الاقتصادي

في سياق متصل، رفع البنك المركزي الخميس توقعاته لنمو كوريا الجنوبية لهذا العام إلى 2.6 بالمئة، وسط انتعاش قوي للصادرات بفضل الدورة الفائقة في قطاع أشباه الموصلات.

ويمثل التعديل من قبل بنك كوريا المركزي زيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة البالغة 2 بالمئة في فبراير.

وتوقع البنك المركزي أن ينمو اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 2.1 بالمئة في عام 2027.

ونما الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 1.7 بالمئة في الربع الأول من هذا العام بفضل الصادرات القوية لأشباه الموصلات، مسجلا بذلك أسرع نمو ربع سنوي في 5 سنوات ونصف.

وكانت التوقعات المعدلة متوافقة بشكل عام مع التوقعات الصادرة عن مؤسسات مالية أخرى.

وتوقع صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 1.9 بالمئة لهذا العام.

ورفع معهد التنمية الكوري توقعاته للنمو إلى 2.5 بالمئة لهذا العام من توقعاته السابقة البالغة 1.9 بالمئة في فبراير.