وفي كلمة ألقاها خلال خلال مؤتمر بيرنستين للمستثمرين، قال كيربي إن يونايتد في طريقها لتحقيق هوامش ربح تفوق العشرة بالمئة هذا العام قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع أسعار الوقود.

وأضاف أن انخفاض أسعار النفط خفف من العقبات التي تواجه الشركة في تعويض كامل الأثر السلبي لتكاليف الوقود من خلال الإيرادات، مشيرا إلى أن المسار نحو التعافي بنسبة 100 بالمئة ربما يتحقق.

وأدى الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى اضطرابات في قطاع الطيران العالمي، مما دفع شركات الطيران إلى رفع أسعار التذاكر ومراجعة توقعات النتائج المالية.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال الرئيس التنفيذي سكوت كيربي إنه قد يكون هناك حاجة لرفع أسعار التذاكر بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة لمواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الوقود.

وكانت الشركة طبقت بالفعل خمس زيادات في أسعار التذاكر في أواخر الربع الأول، بالإضافة إلى رفع رسوم الأمتعة، في ما قالت إنه بدأ في تعويض ارتفاع تكاليف الوقود.

وتوقعت الشركة أن تأتي أرباح الربع الثاني والعام بأكمله دون تقديرات وول ستريت، وقالت إنها تتوقع تعويض ما بين 40 و50 بالمئة فقط من الزيادة في أسعار الوقود من خلال أسعار التذاكر وغيرها من إجراءات الإيرادات في الربع الثاني، على أن تتحسن هذه النسبة إلى ما بين 70 و80 بالمئة في الربع الثالث، وإلى ما بين 85 و100 بالمئة بحلول الربع الرابع.