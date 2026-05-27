وقالت الشركة، في بيان صحف، أن "محطات الوقود تعمل بشكل طبيعي في بغداد والمحافظات"، مضيفا:"وجهنا بعمل المحطات على الطرق الخارجية 24 ساعة".

بدوره ، أطلع مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب عبود على تجهيز المنتجات النفطية في محطات تعبئة الوقود في جانبي الكرخ والرصافة في بغداد والمحطات الخافرة فيها .

وأكد عبود أن المشتقات النفطية متوفرة بكل انواعها من البنزين والبنزين المحسن والبنزين السوبر، مشددا على العاملين تقديم الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الاضحى المبارك.