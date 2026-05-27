وقال دايس عبر منصة (لينكد إن) أمس الثلاثاء إن الجرار سيستخدم بطاريات قابلة للاستبدال، مصممة لضمان عمله على مدار الساعة. كما سيكون الجرار الجديد متوافقا مع المعدات الزراعية التي يمكن تركيبها معه مثل جزازات العشب وجرافات الثلج.

وأضاف أن شركته تستهدف بدء تسليم الجرارات الجديدة خلال العام المقبل وأن يكون سعرها منافسا لسعر الجرارات التقليدية التي تعمل بمحركات ديزل (سولار).

وقال إن هذا سيتحقق من خلال أسعار جذابة وجودة عالية للمنتج والسماح للمزارعين باستخدام مولد طاقة ذاتي يعمل بالطاقة الشمسية في التشغيل اليومي للجرار الكهربائي.

وأشار دايس إلى شركة دايس إي أجرارتكنيك التي أسسها في ميونخ تسير وفق الجدول الزمني المحدد لتطوير الجرار الكهربائي وتتعاون مع شركات آلات زراعية وشركات موردة عريقة في ألمانيا والنمسا وسويسرا، دون أن يذكر أيا من أسماء هذه الشركات.

ولم يتم تسجيل شركة دايس الجديدة في السجل التجاري لألمانيا حتى الآن.

وإلى جانب الجرارات تعتزم الشركة توفير محطات شحن للبطاريات ومعدات كهربائية، مع إمكانية إنتاج معدات زراعية ذاتية التشغيل في المستقبل.

يذكر أن دايس شغل منصب الرئيس التنفيذي لفولكسفاغن خلال الفترة من 2018 إلى 2022 ثم أصبح رئيسا لمجلس الإشراف على شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الألمانية إنفنيون بعد ذلك.