ويمتد هذا الارتفاع ضمن موجة صعود قوية، إذ سجل سهم الشركة قفزة تقارب 250 بالمئة منذ بداية العام، مدفوعا بزيادة الطلب على رقائق الذاكرة عالية النطاق (HBM) المستخدمة في خوادم ومسرّعات الذكاء الاصطناعي.

شراكة استراتيجية مع "إنفيديا"

برزت "إس كيه هاينكس" كمورد رئيسي لعملاق رقائق الذكاء الاصطناعي "إنفيديا" (Nvidia)، ما عزّز موقعها في صلب سلسلة التوريد العالمية لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا الأداء القوي بعد أسابيع قليلة من تجاوز منافستها المحلية "سامسونغ إلكترونيكس" أيضا مستوى تريليون دولار من حيث القيمة السوقية، حيث ارتفعت أسهم الأخيرة بأكثر من 6 بالمئة خلال تداولات الأربعاء.

وتشكّل الشركتان معا أكثر من 40 بالمئة من مؤشر كوسبي (Kospi) القياسي في كوريا الجنوبية، ما يعكس مدى ارتباط أداء المؤشر بالطلب العالمي على رقائق الذاكرة وأشباه الموصلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

صعود قوي للسوق الكورية

وفقا لبيانات "إل إس إي جي" (LSEG)، سجّل مؤشر كوسبي ارتفاعا يقارب الضعف منذ بداية العام.

في المقابل، حذّر محللون من أن هذا التركّز الكبير قد يزيد من تقلبات السوق، ويجعل المؤشر أكثر عرضة للمخاطر، بما في ذلك اضطرابات سلاسل التوريد أو تباطؤ الاستثمار العالمي في مراكز البيانات.

من جانبه، يرى بيتر كيم، الاستراتيجي العالمي للاستثمارات لدى "كيه بي فاينانشال غروب"، أن موجة صعود سهم "إس كيه هاينكس" قد تستمر، مشيرا إلى أن تحسينات الأرباح تفوق حتى المكاسب القوية للسهم، بحسب شبكة CNBC الأميركية.

وقال كيم: "إن الأساسيات والتقييمات للشركتين العملاقتين لا تزال قوية إلى حد كبير"، في إشارة إلى "إس كيه هاينكس" و"سامسونغ إلكترونيكس".

وأضاف أن تقييم "إس كيه هاينكس" أصبح "أكثر جاذبية"، إذ إن توقعات الأرباح ترتفع بوتيرة أسرع مقارنة بارتفاع سعر السهم.