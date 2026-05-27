استهل سهم الشركة تعاملات الثلاثاء بسعر 820.5 دولارا ثم ارتفع بعد ذلك إلى 891.27 دولارا، قبل أن يتراجع إلى 885.39 دولارا، مقابل 751 دولارا في ختام تعاملات جلسة الجمعة أخر أيام أسبوع التداول الماضي، في حين لم تعمل البورصة الأميركية أمس بسبب عطلة يوم الذكرى الرسمية.

ساعدت طفرة الذكاء الاصطناعي سهم ميكرون تكنولوجي على الارتفاع بشدة خلال الشهور الماضية، حيث كان يجري تداوله في الأسبوع الأول من أبريل الماضي في حدود 350 دولارا.

وفي يوم الجمعة الماضي أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشركة ميكرون وخطتها لاستثمار 200 مليار دولار في الولايات المتحدة. وساعدت تصريحات ترامب الإيجابية التي ترافقت مع تقييمات المحللين الإيجابية للشركة في وصول قيمتها السوقية إلى تريليون دولار.