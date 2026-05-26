وكشفت الشركة الصينية المصنعة للهواتف الذكية والسيارات الكهربائية عن صافي ربح معدل بلغ 6.1 مليار يوان (حوالي 898.98 مليون دولار) للفترة من يناير إلى مارس.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن فقد توقع المحللون أرباحا عند 6.4 مليار يوان.

وقالت شاومي إن إيرادات الربع الأول بلغت 99.1 مليار يوان، وكان ذلك أقل قليلا من متوسط تقديرات المحللين عند 103.4 مليار يوان.